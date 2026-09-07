La Universidad de La Laguna organiza una jornada de bienvenida con actividades lúdicas, deportivas y de ocio antes del inicio de las clases

La Universidad de La Laguna (ULL) ha dado este lunes la bienvenida a cerca de 4.000 estudiantes de nuevo ingreso que comienzan este curso 2026/27 su etapa universitaria con la celebración del festival HolaULL.

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La jornada, organizada por el Vicerrectorado de Estudiantes con el patrocinio de Cajasiete, ha tenido lugar en el aparcamiento de la Facultad de Bellas Artes y ha ofrecido a los nuevos alumnos distintas propuestas lúdicas, deportivas y de ocio, además de espacios destinados a dar a conocer los servicios de la institución académica.

Juegos, talleres y música para dar la bienvenida

A lo largo del encuentro, los estudiantes han podido participar en talleres de tatuajes, juegos, acertijos y un toro mecánico, entre otras actividades. La jornada también ha contado con zonas de descanso y restauración y con las actuaciones de varios DJ, según ha informado la ULL en un comunicado.

El festival ha incorporado además un acto formal de apertura, durante el que el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, ha destacado las posibilidades que ofrece la etapa universitaria para establecer nuevas relaciones y vivir experiencias relacionadas con la vida académica y con la incorporación a la vida universitaria.

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La ULL prepara el centenario de su etapa contemporánea

Francisco García también ha recordado que este curso comienza la conmemoración del centenario de la etapa contemporánea de la Universidad de La Laguna, que en 2027 cumplirá cien años de docencia ininterrumpida.

La Universidad dará a conocer a finales de este año el programa de actividades previsto con motivo de esta efeméride.

Antes de la celebración de HolaULL, los estudiantes de nuevo ingreso han sido recibidos durante la mañana en las distintas facultades y escuelas universitarias. Los equipos decanales y el profesorado les han ofrecido información general sobre los grados que cursarán.

Este martes comienzan las clases

Las clases de las titulaciones de grado de la ULL comienzan este martes 8 de septiembre, tanto para el alumnado de nuevo ingreso como para quienes continúan sus estudios.

El acto oficial de apertura del curso académico tendrá lugar el próximo viernes 11 de septiembre, según precisa la nota de la Universidad.