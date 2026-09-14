El muestreo del CIS es el primero tras el verano y después de la crisis migratoria de Ceuta que ha marcado la agenda política nacional

Urna electoral. Imagen de archivo. EP



El PSOE pierde 2 puntos de apoyo electoral tras la crisis migratoria de Ceuta pero ganaría al PP por 5,5 puntos si ahora se celebraran elecciones, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) difundido este lunes.

El muestreo, realizado a partir de 4.042 entrevistas entre el 1 y el 4 de septiembre pasados, es el primero del centro demoscópico público tras el verano y después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta de finales de julio que está marcando toda la agenda política.

Los socialistas obtendrían el 31 % del voto estimado, en tanto que el PP se llevaría el 25,5 % (0,4 puntos más que en julio), y Vox el 16,6 % (1,3 más que en el anterior barómetro), con la mayor subida en esta encuesta.

El barómetro concede a Sumar un 5,7 % de los votos (cuatro décimas menos que en julio) y a Podemos un 3,7 %, que supone un alza de 1,2 puntos.

Tras ellos se sitúan ERC, con un 2,5 % que representan dos décimas menos, Se Acabó la Fiesta (SALF) logra el 1,8 % (8 décimas menos); Bildu, el 1,3 % (5 décimas más); y empatan a 0,7 % el BNG, Junts y el PNV, mientras Coalición Canaria mantiene su 0,2 % y UPN baja al 0,1 %.

Líderes políticos

En cuanto a los líderes políticos, un 25 % prefiere a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno (1,7 puntos menos), en tanto que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo es el favorito para el 13,2 % (siete décimas menos), y el de Vox, Santiago Abascal, lo es para el 9,8 %, que suponen seis décimas más.

Ningún líder político aprueba, como es habitual en los barómetros, y es Sánchez quien obtiene la puntuación más alta (4,18 sobre diez), mientras que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, queda en segunda posición con una nota ciudadana de 3,99, seguida de Feijóo (3,65) y de Santiago Abascal (3,01).

Pese a estas malas notas y la pérdida de apoyos al PSOE, Pedro Sánchez mejora ligeramente su índice de confianza, ya que al 31,5 % de los entrevistados le genera «mucha» o «bastante» confianza, cuando en el barómetro de julio el indicador se quedaba en el 29,6 %; Feijóo, por su parte, inspira al 19 % (el 18,4 en julio). Sin embargo, el presidente del Gobierno no genera confianza al 67,2 % y en el jefe de la oposición no confía el 79,2 % de los encuestados por el CIS.

Principales problemas para los españoles

Incluye el estudio las habituales preguntas sobre los principales problemas para los españoles, con la vivienda en primer lugar, citada por el 37,5 %, seguida de la crisis y los problemas económicos 21,6 %).

La inmigración, que en la encuesta de comienzos del mes de julio, antes por tanto de la entrada masiva en Ceuta, había experimentado un fuerte repunte y se había colocado como segunda preocupación ciudadana, ahora cae a la tercera posición, mencionada por el 19,7 %.

El Gobierno y los partidos son vistos como un problema para el 18,8 % y «los problemas políticos en general» para el 13,9 %. Los españoles opinan que la situación económica de España es «buena» o «muy buena» para el 34,9 %, y «mala» o «muy mala» a juicio del 56,2 %. No obstante, el 64,6 % considera que su situación económica personal es «buena» o «muy buena».