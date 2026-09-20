Albares participará en la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas con España con propuestas para reformar las instituciones multilaterales en la ONU

España llevará a la ONU la defensa del Derecho Internacional. Europa Press

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, viajará este lunes a Nueva York para participar en la 81ª Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas.

España llevará a este encuentro sus propuestas para reforzar el Derecho Internacional y reformar las instituciones multilaterales, además de trasladar su compromiso para poner fin a las guerras en Oriente Medio y Ucrania.

Albares defenderá un multilateralismo “renovado, eficaz e inclusivo”, con Naciones Unidas como eje, basado en el Derecho Internacional, los derechos humanos, la cooperación y el diálogo.

Elección de la primera mujer como secretaria general

Entre las prioridades españolas también figura el apoyo a la elección de la primera mujer como secretaria general de la ONU y la reforma del sistema de Naciones Unidas a través de la Iniciativa ONU80, que busca una organización más eficaz, transparente y con mayor rendición de cuentas.

La situación en Oriente Próximo tendrá también un papel destacado en la agenda española, con la participación en reuniones sobre la solución de los dos Estados y el apoyo a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos.

Además, la próxima Cumbre Iberoamericana de Madrid, prevista para el 4 y 5 de noviembre, ocupará un lugar relevante durante la semana, junto a encuentros sobre democracia, desarrollo, derechos humanos, cambio climático, inteligencia artificial, seguridad alimentaria y prevención de conflictos.