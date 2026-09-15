La medida de controles fronterizos se mantendrá hasta el 8 de octubre tras la decisión de Italia de ampliar los controles con España

España prorroga 15 días los controles fronterizos con Italia. Policía Nacional

El Gobierno de España ha decidido prorrogar durante 15 días los controles fronterizos en las conexiones aéreas y marítimas con Italia, una medida que fue reintroducida el pasado 8 de agosto.

España ha comunicado este martes a la Unión Europea la ampliación de estos controles, que se mantendrán hasta el próximo 8 de octubre.

El Ejecutivo considera que continúan las circunstancias que motivaron la adopción de esta medida, aunque contempla modificar el plazo si cambia la situación.

Posible amenaza de infiltración terrorista

La decisión llega después de que Italia anunciara también una nueva prórroga de 15 días a las personas procedentes de España, con controles tanto por tierra como por aire.

El Gobierno italiano justifica la medida por los que considera “altos riesgos de seguridad interna” y la posible amenaza de infiltración terrorista.

Los controles están vinculados a la suspensión temporal del acuerdo de Schengen de libre circulación en las conexiones con España.