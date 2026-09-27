Evacuadas 50 personas por el incendio en Málaga

El fuego se originó en Igualeja, Málaga, y lo combaten desde este sábado por la noche 200 efectivos y 21 medios aéreos

El incendio forestal declarado en la noche de este sábado en Igualeja (Málaga), que mantiene a los vecinos de este municipio y el de Parauta confinados de forma preventiva, ha obligado al desalojo de 50 personas y moviliza en el terreno a un operativo de 200 efectivos y 21 medios aéreos.

La Junta de Andalucía ha activado esta madrugada la fase de emergencia, en situación operativa 1, ante la evolución del incendio forestal declarado en el término municipal de Igualeja (Málaga), donde se ha decretado el confinamiento de la población y se ha cortado al tráfico la carretera MA-7304. En la imagen, aeronaves del servicio de Bomberos trabajan en la extinción del incendio. EFE/Gregorio Marrero

El consejero andaluz de la Presidencia, Antonio Sanz, ha informado desde el Puesto de Mando Avanzado de que el incendio «se va alejando de la población» y está evolucionando por la carretera de San Pedro Alcántara-Ronda (la A-397), que está cortada al tráfico en la zona.

Pese a que el incendio se encuentra en un momento «complejo», Sanz ha señalado que todo parece indicar que, si se salvan sin complicaciones las «horas más críticas», a partir de las 17:00 o 18:00 horas se podría «ir teniendo una evolución distinta», salvo cambios de viento que compliquen la situación.

Fotos: EFE/Gregorio Marrero

Preocupa el viento

El viento ha sido uno de los elementos que han dificultado las labores de los bomberos en las últimas horas, con «rachas de viento muy elevadas que alcanzan los 60 kilómetros por hora», y que «además son erráticos» y cambian su dirección, lo que provoca focos secundarios y saltos en el incendio, ha explicado.

El fuego se declaró a las 22:19 horas del sábado en las proximidades del paraje Mirador de Igualeja y, según el Infoca, afecta a «un terreno muy abrupto y con abundante combustible vegetal disponible».