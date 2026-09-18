Fabiola Socas presenta su ‘Postal a Venezuela’ en La Palma

Socas, acompañada por Jesús Pingüino González y Juan Cruz Iriza, presenta el proyecto ‘Postal de Venezuela’ en el Otoño Cultural CajaCanarias en La Palma

Junto a Jesús Pingüino González y Juan Cruz Iriza, la artista tinerfeña Fabiola Socas presentará el proyecto ‘Postal a Venezuela’. La sesión será este viernes 18 de septiembre a las 20:00 horas, en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de La Palma. Toda la información, así como la venta de entradas, se encuentra en su web.

Fabiola Socas inaugura la programación del Otoño Cultural CajaCanarias en La Palma

La Fundación CajaCanarias inaugura este viernes la programación de su Otoño Cultural 2026 en La Palma, una propuesta cultural que volverá a convertir el Espacio Cultural CajaCanarias de la capital palmera en un lugar de encuentro para la música, las artes escénicas y el diálogo. Fabiola Socas, con su proyecto musical Postal a Venezuela, será la protagonista de esta sesión, que comenzará a las 20:00 horas.

Fabiola Socas en colaboración con el músico Jesús Pingüino González y el percusionista Juan Cruz Iriza

Basado en un CD doble grabado en 2024 de título homónimo, ‘Postal a Venezuela’ es un proyecto de Fabiola Socas en colaboración con el músico Jesús Pingüino González y el percusionista Juan Cruz Iriza.

Los artistas realizan un sincero homenaje a aquellas personas que emigraron a Venezuela y ahora retornan a Canarias con sus hijos. Las composiciones reflejan las recíprocas influencias entre los géneros canarios y venezolanos, el parecido no casual de los rasgueos del timple y el cuatro, y otros rasgos que demuestran la estrecha relación entre Venezuela con nuestras Islas. Un recital que abraza nuestras raíces.