Fallece un motorista tras una colisión con un turismo en Adeje

Redacción RTVC
El accidente ocurrió a las 14:24 horas en la TF-47

Un motorista falleció este sábado tras producirse la colisión entre un turismo y una motocicleta en la TF-47, en el punto kilométrico 4, aproximadamente, en el municipio tinerfeño de Adeje.

Fallece un motorista tras una colisión con un turismo en Adeje / Archivo RTVC

Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2, el suceso se produjo sobre las 14:24 horas cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta que comunicaba el citado accidente de tráfico y la necesidad de asistencia para dos personas.

Un fallecido y una herida grave

Tras la alerta, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios y personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) confirmó, al llegar al lugar de los hechos, el fallecimiento del motorista debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

Por otro lado, el personal también valoró y asistió a la ocupante del turismo implicado en el accidente, que presentó un traumatismo en tórax de carácter leve y trasladaron posteriormente al Hospital Quirón Costa Adeje.

La Guardia Civil custodió el cuerpo del fallecido hasta la llegada de la autoridad judicial y realizó el atestado correspondiente.

