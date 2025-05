Se concentraron en la entrada del colegio para reclamar un cambio

Los familiares del alumnado del CEIP Gran Tarajal se concentraron este martes en la entrada del centro escolar para exigir el fin de las obras de cara al próximo curso. Desde el pasado mes de agosto, el colegio comenzó la reforma de los baños y estas todavía aún no han terminado.

Familiares se concentran en las puertas del CEIP Gran Tarajal / Informativos RTVC

La empresa adjudicataria de las obras incumplió varias condiciones del contrato y finalmente ha abandonado los trabajos. Las obras de los baños son actualmente la prioridad pero se buscará penalizar a esta empresa en un futuro.

Los familiares exigen varias reformas en el centro

El cansancio de los diversos familiares lleva vigente desde hace varios meses tras no efectuarse unas obras que según confirman los mismos, se prometió que se realizarían fuera del horario lectivo de los alumnos.

«En septiembre, los niños no van a entrar a clase si los baños no están arreglados y lo que falte por arreglar. Yo no puedo ir a mi casa pensando que a mis nietos les puede pasar algo en el colegio«, aseguró una familiar a RTVC.

«Ya hemos solicitado un informe a salud pública para proceder por la vía de urgencia. Yo creo que incluso en el mes de junio ya podríamos comenzar con las obras de los baños», declaró el director del centro a RTVC.

Los presentes en la concentración esperan que, con el nuevo curso, el alumnado tenga todos los baños disponibles y puedan dejar de compartir en el recreo dos baños para cerca de 400 personas. Además de los aseos, los familiares aseguran que faltan muchos cambios en el centro escolar.