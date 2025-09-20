ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasDeportes

FC Andorra vs CD Mirandés: horario, alineaciones y minuto a minuto en directo hoy | LaLiga Hypermotion 25-26

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Consulta el horario del encuentro entre FC Andorra vs CD Mirandés, las alineaciones y el minuto a minuto en directo el partido de hoy, en la J6 de LaLiga Hypermotion 25-26

El FC Andorra y el CD Mirandés se enfrentan este sábado 20 de septiembre, a las 18:30 horas (hora peninsular) en el Estadio de la FAF, en un partido correspondiente a la jornada 6 de LaLiga Hypermotion 25-26. El partido en directo hoy lo puedes seguir en nuestro minuto a minuto.

Minuto a minuto en directo entre FC Andorra y CD Mirandés

Estadísticas del partido en vivo

Alineaciones entre el Andorra y el Mirandés

Últimos resultados H2H entre lel FC Andorra y el CD Mirandés

Te puede interesar:

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Pastora Soler repasa sus grandes éxitos en Tenerife

El caso Arbistar deja 32.000 afectados y una estafa de 200 millones de euros

Preocupa en La Palma la aparición de plásticos en los enclaves costeros

El Hierro ya cuenta con su primera mantequilla artesanal de cabra de la isla

Canarias encara el sábado entre calor, calima y viento

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025