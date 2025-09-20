Consulta el horario del encuentro entre FC Andorra vs CD Mirandés, las alineaciones y el minuto a minuto en directo el partido de hoy, en la J6 de LaLiga Hypermotion 25-26

El FC Andorra y el CD Mirandés se enfrentan este sábado 20 de septiembre, a las 18:30 horas (hora peninsular) en el Estadio de la FAF, en un partido correspondiente a la jornada 6 de LaLiga Hypermotion 25-26. El partido en directo hoy lo puedes seguir en nuestro minuto a minuto.

Minuto a minuto en directo entre FC Andorra y CD Mirandés

Estadísticas del partido en vivo

Alineaciones entre el Andorra y el Mirandés

Últimos resultados H2H entre lel FC Andorra y el CD Mirandés

