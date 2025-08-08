Este nuevo foco de filoxera se ha localizado en un finca particular de La Matanza

Confirman un segundo foco de filoxera en La Matanza. Imagen de Archivo

Se confirma un segundo foco de filoxera en La Matanza, en Tenerife, pocos días después del primer brote detectado en Valle de Guerra.

Este nuevo foco se ha localizado en una finca particular, donde ya se han retirado las plantas afectadas y se ha desinfectado el terreno.

Técnicos de la Consejería de Agricultura han delimitado un perímetro de seguridad y están revisando las parcelas cercanas. Además, se han intensificado las labores de control y se mantiene el seguimiento del foco detectado en Valle de Guerra.

Primera plaga, en el siglo XIX

El Gobierno de Canarias tramita con carácter urgente una orden para prohibir el movimiento de material vegetativo, con el fin de evitar que la plaga se pueda extender a otras zonas.

La filoxera es un parásito de la vid del que Europa vivió ajena a su existencia hasta mediados del siglo XIX. Así, Francia fue el primer país afectado por esta plaga y su origen se sitúa en la importación de viñedos infectados de Estados Unidos.

Entre las consecuencias de este parásito, la plaga de la filoxera seca y mata a los viñedos, provocando que la producción de vinos descienda. En aquel entonces, Canarias fue de los pocos rincones del mundo que se libró de lo que pronto bautizarían como «la peste del vino».