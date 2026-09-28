La representación canaria en el WorldSkills 2026 Shanghái se salda con un reconocimiento internacional para Laura Daniela Puerto Osorio y la participación de Matías Alejo Segovia Mitrovich

La FP canaria suma una Medalla de Excelencia en las WorldSkills 2026 de Shanghái / Comunicación Educación

La alumna canaria Laura Daniela Puerto Osorio fue distinguida este domingo con la Medalla de Excelencia en las WorldSkills de Shanghái 2026, la mayor competición mundial de habilidades profesionales. La joven, que ha representado al equipo español en la modalidad de Servicios de Restaurante y Bar, logró situarse entre las mejores competidoras del mundo, poniendo así el broche de oro a la participación canaria en la cita asiática.

Con la Medalla de Excelencia se reconoce a aquellos participantes que, sin haber alcanzado un puesto de podio, han conseguido una puntuación superior a setecientos puntos, reconociendo así un elevado nivel de desempeño profesional alcanzado durante las pruebas, evaluadas conforme a los estándares internacionales de cada especialidad.

Así, Laura obtuvo una puntuación de 725 puntos, resultado que le permitió compartir la quinta posición de la clasificación con las representantes de Hungría y Suecia, y quedarse a tan solo dos puntos de la medalla de bronce. El oro fue para China, con 751 puntos, mientras que Singapur consiguió la plata, con 748, e Indonesia y Dinamarca compartieron el bronce, con 727. La estudiante canaria encabezó así, junto con las representantes húngara y sueca, el grupo de participantes distinguidos con la Medalla de Excelencia.

La joven logró su clasificación para Shanghái tras conquistar la medalla de oro en SpainSkills 2026, celebrada el pasado mes de febrero, en representación del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Virgen de las Nieves, en La Palma. Actualmente, cursa sus estudios en el CIFP Virgen de Candelaria, en Tenerife. Durante su preparación ha contado con el acompañamiento de su tutora, Vanesa Cabezas Pérez, quien también ha formado parte de la delegación canaria desplazada a Shanghái.

A lo largo de las cuatro jornadas de competición, Laura ha tenido que demostrar sus habilidades en diferentes módulos relacionados con su especialidad. Su actuación le ha permitido alcanzar el nivel de excelencia establecido por la organización, culminando así meses de preparación para competir frente a algunos de los mejores jóvenes profesionales del mundo.

Participación canaria

La participación canaria en Shanghái se completó con la presencia de Matías Alejo Segovia Mitrovich, alumno del Instituto de Educación Secundaria (IES) Geneto, en Tenerife, quien compitió en la modalidad de Carpintería. El joven, también campeón nacional en SpainSkills 2026, obtuvo 650 puntos en una especialidad que reunió a una veintena de competidores de todo el mundo, que afrontaron cuatro intensas jornadas en las que tuvieron que desarrollar un exigente proyecto de trabajo en madera.

Matías, que ha contado con el acompañamiento de su tutor, Ángel Antonio de Paz Expósito, ha tenido la oportunidad de medirse con algunos de los jóvenes profesionales más destacados de su especialidad, demostrando esfuerzo y profesionalidad y adquiriendo una valiosa experiencia internacional para su trayectoria formativa.

La 48.ª edición de WorldSkills se ha celebrado en Shanghái desde el pasado 22 de septiembre, con cuatro jornadas de competición en las que han participado más de 1.400 jóvenes procedentes de más de setenta países y regiones, distribuidos en 64 especialidades profesionales. La cita internacional concluyó este domingo con la ceremonia de clausura y entrega de reconocimientos, celebrada ante unas 15.000 personas.

Ambos estudiantes canarios han formado parte de la delegación española, integrada por 34 competidores en 31 modalidades profesionales, llevando la representación de la Formación Profesional de las islas hasta la principal competición internacional de habilidades profesionales.

Además de la Medalla de Excelencia conquistada por Laura Daniela Puerto Osorio, el equipo español logró otros cinco reconocimientos: una medalla de bronce, para Juan García Ortiz, en Tecnología de la Moda, y otras cuatro Medallas de Excelencia, obtenidas por Ángela Font Ochagavía, en Cocina; Max Martínez Altimira, en Administración de Sistemas en Red; Héctor Sánchez Bellón, en Tecnología del Automóvil, y Eric Ballester Barreda, en Instalaciones Eléctricas. Con este balance, la delegación española firma su mejor actuación histórica en WorldSkills.