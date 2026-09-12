MUGABE representa una oportunidad para reivindicar la importancia del sector primario en la isla

La Vega de Río Palmas ha vuelto a convertirse en punto de encuentro para el mundo rural de Fuerteventura con el inicio de una nueva edición de MUGABE, la Muestra de Ganado de Betancuria, que este viernes ha abierto sus puertas con una multitudinaria entrada de animales y un ambiente marcado por la tradición, la identidad majorera y el reconocimiento al trabajo de los hombres y mujeres del campo.

Informa. RTVC.

Por tanto, la Vega de Río Palmas ha sido escenario del comienzo de MUGABE 2026, una celebración que durante todo este fin de semana reunirá ganado, artesanía, gastronomía, oficios tradicionales, actividades para las familias y diferentes manifestaciones de la cultura vinculada al mundo rural de Fuerteventura.

La celebración representa también una oportunidad para reivindicar la importancia del sector primario y acercar a la población a una realidad que, en muchas ocasiones, permanece alejada de la vida cotidiana de las nuevas generaciones.

Actividad agrícola

Durante estos días, la Vega de Río Palmas se convierte en un escaparate del mundo rural y en un lugar donde los visitantes pueden conocer de cerca el trabajo de los ganaderos, descubrir animales vinculados tradicionalmente a la actividad agrícola y aproximarse a diferentes oficios y costumbres que forman parte de la identidad majorera.

Todo ello, en una isla profundamente marcada por la dureza de su territorio y por la capacidad de sus habitantes para adaptarse a unas condiciones difíciles, el campo ha desempeñado históricamente un papel esencial.