La ayudas tienen una dotación conjunta de 140.425 euros, informa la corporación insular

El Cabildo de Fuerteventura ha abierto tres nuevas convocatorias de becas para el curso académico 2026/2027, para facilitar la movilidad universitaria, favorecer el aprendizaje de idiomas en el extranjero y apoyar el alojamiento de estudiantes en residencias escolares públicas.

Fuerteventura destina 140.000 euros a becas a movilidad, idiomas y alojamiento / Cabildo de Fuerteventura

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha destacado, en un comunicado, que la intención es que “nuestros jóvenes puedan aprovechar todas las oportunidades que les ofrece la educación, independientemente de su situación o del lugar en el que residan”.

Estas convocatorias, ha asegurado, “responden a realidades diferentes, pero comparten un mismo propósito: acompañar a las familias y facilitar que el alumnado pueda continuar su formación, ampliar sus horizontes y desarrollar todo su potencial”.

García ha resaltado, asimismo, que el Cabildo de Fuerteventura es una de las instituciones insulares que más apoyo brinda a los estudiantes, pues “la inversión realizada en 2026 asciende a 7,6 millones de euros entre las diferentes líneas de becas que se conceden, incluyendo las becas al estudio dentro y fuera de la Isla”.

Por su parte, el consejero de Educación, Adargoma Hernández, ha explicado que “con estas tres convocatorias seguimos ampliando los recursos a disposición del alumnado majorero”.

Primera convocatoria

La primera convocatoria está dirigida a estudiantes universitarios de Fuerteventura que participen durante el curso 2026/2027 en programas de movilidad como Erasmus, SICUE-Séneca y otros similares.

Con una dotación de 30.000 euros, estas becas tienen carácter complementario y están destinadas a estudiantes que cursen enseñanzas universitarias oficiales en centros españoles y hayan sido previamente seleccionados para participar en alguno de los programas de intercambio contemplados.

Segunda convocatoria

La segunda convocatoria permitirá que 25 estudiantes de Fuerteventura participen en un programa de inmersión lingüística en Irlanda durante 2027.

Esta iniciativa cuenta con una dotación de 99.925 euros, con una beca en especie valorada en 3.997 euros por participante y está dirigida al alumnado que haya finalizado tercero de Educación Secundaria Obligatoria en la isla durante el curso 2025/2026 y cumpla los requisitos de residencia y renta establecidos en las bases reguladoras.

La tercera línea de becas está destinada a estudiantes que residan durante el curso 2026/2027 en residencias escolares de titularidad pública situadas en Fuerteventura.

La convocatoria dispone de un presupuesto máximo de 10.500 euros y establece una ayuda de hasta 200 euros por estudiante, con el objetivo de contribuir a los gastos derivados del alojamiento.