El nuevo servicio conectará Antigua con Morro Jable, Gran Tarajal, Corralejo y El Cotillo de manera directa facilitando los desplazamientos de vecinos y visitantes de distintos puntos de la isla

El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Transportes, incorpora este año una importante novedad al dispositivo de transporte público diseñado con motivo de las Fiestas en Honor a Nuestra Señora de La Peña: por primera vez, se habilitan líneas especiales directas que conectarán Antigua con diferentes puntos del norte y del sur de Fuerteventura.

Líneas especiales por las Fiestas de la Virgen de la Peña

De este modo, las personas que se desplacen hasta Antigua para participar en las celebraciones podrán regresar directamente a Morro Jable, Gran Tarajal, Corralejo y El Cotillo, sin necesidad de realizar transbordos en Puerto del Rosario o en otros puntos de la red insular.

El consejero de Transportes, Luis González, explica que “desde el Cabildo escuchamos las demandas de la ciudadanía y trabajamos para dar respuesta a las necesidades que nos trasladan. En este caso, hemos incrementado las frecuencias y, por primera vez, incorporamos destinos directos desde Antigua hacia El Cotillo, Corralejo, Gran Tarajal y Morro Jable”.

“Era una demanda de la ciudadanía y creemos que estas nuevas conexiones van a facilitar mucho los desplazamientos, permitiendo que quienes quieran disfrutar de las Fiestas de La Peña puedan hacerlo utilizando el transporte público y regresar directamente a sus localidades, sin necesidad de realizar transbordos”, señala González.

Horarios

Las nuevas líneas especiales estarán operativas durante la jornada del sábado 19 de septiembre y contemplan las siguientes conexiones desde Antigua: Antigua-Morro Jable, con servicio a las 05:00 y las 06:30 horas; Antigua-Gran Tarajal, a las 04:00 y las 05:00 horas; Antigua-Corralejo, a las 06:00 horas; y Antigua-El Cotillo, a las 05:00 horas.

Estas nuevas conexiones directas se suman a los servicios especiales anunciados previamente por el Cabildo con motivo de las Fiestas de La Peña, que contemplaban refuerzos entre Puerto del Rosario y Antigua durante la noche del viernes 18 de septiembre, así como un servicio especial entre Antigua y Vega de Río Palmas durante los días 18 y 19 de septiembre.

De este modo, el dispositivo de transporte público diseñado para estas fiestas incorpora este año, por primera vez, conexiones especiales que permiten desplazarse directamente desde Antigua hacia distintos puntos del norte y del sur de Fuerteventura, ampliando las posibilidades de acceso y regreso para las personas que acudan a las celebraciones.

Desde la Consejería de Transportes se recuerda que en las guaguas del servicio especial no será posible realizar recargas ni activar los bonos, por lo que estas gestiones deberán hacerse con anterioridad.