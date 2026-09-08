Los servicios especiales del transporte público se llevarán a cabo los días 18 y 19 de septiembre, con el objetivo de reforzar las conexiones con Antigua y la Vega de Río Grande por las Fiestas en Honor a la Virgen de la Peña

Fiestas en Honor a la Virgen de la Peña, Fuerteventura. Imagen Cabildo de Fuerteventua

El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Transportes, pone en marcha servicios especiales de transporte público con motivo de las Fiestas en Honor a Nuestra Señora de la Peña, que se celebrarán del 17 al 20 de septiembre. El dispositivo permitirá reforzar las conexiones con Antigua y la Vega de Río Palmas y facilitar los desplazamientos durante uno de los principales acontecimientos del calendario festivo de la Isla.

Servicios especiales del viernes 18

La conexión Puerto del Rosario-Antigua contará con salidas a las 20.30, 21.30, 22.30 y 23.30 horas, además de un vehículo continuo entre la 01.00 y las 07.00 horas del día siguiente.

En sentido Antigua-Puerto del Rosario, las salidas serán a las 21.00, 22.00 y 23.00 horas, manteniéndose igualmente un servicio continuo entre la 01.00 y las 07.00 horas.

Asimismo, se habilitará un servicio especial entre Antigua y la Vega de Río Palmas. Desde Antigua habrá salidas cada 30 minutos entre las 08.00 y las 17.30 horas, mientras que desde la Vega de Río Palmas las salidas serán también cada 30 minutos entre las 08.00 y las 17.30 horas. En ambos sentidos se mantendrá posteriormente un servicio continuo desde las 18.00 horas hasta las 07.00 horas del día siguiente.

Conexiones del sábado 19

El sábado, 19 de septiembre, se mantendrán servicios especiales entre Antigua y la Vega de Río Palmas.

En sentido Antigua-Vega de Río Palmas, las salidas serán a las 08.00, 09.00, 10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.00, 18.00 y 20.00 horas.

En sentido Vega de Río Palmas-Antigua, las salidas serán a las 08.30, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.30, 19.30 y 20.30 horas.

El Cabildo recuerda que en estos servicios no se permite el pago con tarjeta bancaria, aunque sí se podrá utilizar el bono de transporte. Tampoco está permitido comer o beber dentro de la guagua ni utilizar los maleteros.