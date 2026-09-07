Desde este 7 de septiembre, Titsa modifica su horario en diferentes rutas para adaptar su servicio al comienzo de las clases en los centros educativos y al fin de la temporada estival

Titsa modifica sus horarios con el inicio del curso escolar. Imagen Cabildo de Tenerife

Titsa, empresa del Cabildo de Tenerife, recupera este lunes, 7 de septiembre, el horario de invierno en diferentes rutas para adaptar su servicio al comienzo de las clases en los centros educativos y al fin de la temporada estival.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, señala que “nuestro objetivo es adecuar la oferta a las necesidades de movilidad de cada momento y seguir mejorando el servicio que prestamos a los usuarios. Queremos dar cada vez más motivos a los tinerfeños para elegir el transporte público en sus desplazamientos diarios y conseguir que la guagua sea una alternativa cada vez más cómoda, fiable y competitiva frente al vehículo privado”.

Lanzaderas universitarias

Como parte de la planificación de invierno, explica Dávila, se recuperan las lanzaderas universitarias, cuatro líneas creadas en 2025 para ofrecer conexiones más directas entre el sur y el norte de la isla con el Campus Guajara, y que transportaron el curso pasado a más de 43.200 viajeros.

“Es un dato que demuestra que, cuando impulsamos alternativas eficaces y adaptadas a la realidad de los usuarios, la ciudadanía responde. Ese es el camino que queremos seguir: mejorar el transporte público y poner a disposición de los tinerfeños y tinerfeñas opciones que faciliten sus desplazamientos y nos permitan avanzar hacia una movilidad más sostenible, con menos vehículos en nuestras carreteras”, destaca la presidenta.

Por su parte, la consejera insular de Movilidad, Eulalia García, explica que “la planificación de Titsa no puede ser estática, sino que debe ajustarse a lo largo del año en función de las necesidades de la población. Durante el verano adaptamos los servicios para atender la mayor demanda hacia las zonas costeras y ahora redistribuimos esos recursos para dar respuesta a los desplazamientos vinculados a los centros educativos, la Universidad y la actividad laboral”.

Líneas que recuperan su horario de invierno

Con la vuelta a la programación de invierno, las líneas 138 y 139, que conectan Santa Cruz con Radazul, Tabaiba y Radazul Bajo, dejarán de operar con las modificaciones propias del periodo estival y recuperarán su horario habitual.

También volverán a su horario de invierno las líneas 021 (Tacoronte, Mesa del Mar, Tacoronte) y la línea 023 (Tacoronte, El Pris, Tacoronte), servicios que durante el verano ajustaron su oferta para atender la demanda hacia núcleos costeros.

En la zona norte, la línea 224 (La Laguna, Valle Guerra, Tejina, Punta del Hidalgo) recuperará igualmente su programación de invierno. Con este cambio, la línea dejará de circular por El Boquerón, tal y como hacía durante el periodo estival.

Asimismo, las líneas 376 (Estación de La Orotava, Las Dehesas, El Rincón) y la línea 380 (La Corujera, La Orotava, Tigaiga) volverán a operar conforme a su horario de invierno, tras las modificaciones aplicadas durante los meses de verano.

Además, también ajustarán sus horarios las líneas 014, 050, 052, 055, 363, 369, 392, 421, 910, 934, 936 y 946, así como todas aquellas líneas que cuentan con refuerzos vinculados a la actividad lectiva.

Estos cambios responden a la recuperación progresiva de la movilidad habitual tras el verano, especialmente en los desplazamientos relacionados con centros educativos, universidades y actividad laboral.

Servicios de verano y lanzaderas universitarias

Con la finalización del periodo estival, quedarán desactivadas las líneas 546 (Realejo Alto, Realejo Bajo, San Agustín, Playa del Socorro) y 948 (Azanos, Benijo) que durante el verano prestaron servicio para facilitar los desplazamientos hacia zonas de playa, como Playa del Socorro, Almáciga y Benijo.

Además, Titsa recuperará las lanzaderas universitarias 605, 606, 608 y 611, coincidiendo con el regreso progresivo de la actividad lectiva y la demanda asociada a los desplazamientos universitarios.

TITSA recomienda a las personas usuarias consultar los horarios actualizados antes de realizar sus desplazamientos a través de la página web de la compañía, www.titsa.com, sus perfiles oficiales en redes sociales o llamando al teléfono de información 922 531 300, disponible de 08:00 a 20:00 horas.