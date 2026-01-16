El eurodiputado del PP, Gabriel Mato transmite “tranquilidad absoluta” al sector agrario de La Palma y defiende medidas de protección y compensación

Gabriel Mato asegura que el acuerdo UE-Mercosur no perjudica al sector agrario. EFE

El eurodiputado del Partido Popular Gabriel Mato trasladó este viernes un mensaje de “tranquilidad absoluta” al sector agrario de La Palma respecto al acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur, asegurando que “en modo alguno afecta de forma negativa a Canarias ni al plátano canario”.

Mato explicó que Brasil tiene un peso “irrelevante” en las importaciones europeas frente al volumen total del mercado y que el tratado incluye un reglamento de salvaguardas que garantiza la reciprocidad y bloquea la entrada de productos que no cumplan la normativa fitosanitaria y sanitaria de la UE.

Medidas de protección

Entre las medidas de protección, destacó el refuerzo de controles fronterizos, con el compromiso de duplicar las inspecciones, mecanismos de reacción rápida para suspender el acuerdo si se detecta algún perjuicio y una red de compensación económica de más de 6.300 millones de euros para productos sensibles.

En definitiva, El eurodiputado defendió que los acuerdos comerciales son “inevitables en un mundo que está globalizado” y subrayó que la Unión Europea busca que “el precio de los acuerdos comerciales no lo paguen los agricultores”. Además, aseguró que seguirá apoyando una aplicación flexible de las normas del POSEI para los agricultores de La Palma afectados por la erupción del volcán Tajogaite, ampliando plazos y facilitando la recuperación de sus fincas.