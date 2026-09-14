Ángel Sabroso celebra el extraordinario momento del Rocasa Gran Canaria tras sumar una nueva Supercopa Iberdrola de España

El Gobierno de Canarias recibe al Rocasa Gran Canaria tras conquistar la Supercopa / Gobierno de Canarias

El viceconsejero de la Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso, recibió este lunes al Rocasa Gran Canaria, que recientemente se proclamó campeón de la Supercopa Iberdrola de España de balonmano femenino tras imponerse en la final al Super Amara Bera Bera por un ajustado 25-23.

Este nuevo título confirma el extraordinario momento deportivo que atraviesa el conjunto teldense, que la pasada temporada también se proclamó campeón de la Liga Guerreras Iberdrola tras superar al mismo rival en la eliminatoria final.

Sabroso felicitó a las jugadoras, al cuerpo técnico y a los responsables de la entidad por un nuevo éxito que, aseguró, “confirma al Rocasa como uno de los grandes referentes del deporte canario y del balonmano femenino español”. “Hace apenas unos meses tuvimos la oportunidad de celebrar juntos la conquista de la Liga y ahora volvemos a encontrarnos por otro título. Eso habla del extraordinario momento que vive el club, pero, sobre todo, del enorme trabajo que hay detrás de cada uno de estos éxitos”, señaló.

En este sentido, el consejero destacó especialmente “la humildad, la constancia y el esfuerzo” que han caracterizado históricamente al club y reconoció la labor desarrollada durante décadas por la familia Moreno para construir y consolidar un proyecto capaz de competir al máximo nivel. “El Rocasa demuestra que los grandes éxitos son el resultado de creer en un proyecto, cuidarlo y trabajar durante muchos años para hacerlo crecer”, afirmó.

El Rocasa sigue haciendo historia

Asimismo, Sabroso puso en valor el papel de la entidad como uno de los grandes referentes del deporte femenino en Canarias. “Cada título contribuye a dar mayor visibilidad al enorme talento de nuestras deportistas y ofrece a las niñas y jóvenes de las islas referentes en los que mirarse. El Rocasa lleva muchos años abriendo camino y demostrando hasta dónde puede llegar el deporte femenino canario”, añadió.

Con este triunfo, el conjunto dirigido por Dejan Ojeda sumó la tercera Supercopa de su historia, tras las conquistadas en 2017 y 2019, y prolongó una etapa especialmente exitosa para el club. La pasada temporada, el Rocasa conquistó la segunda Liga Guerreras Iberdrola de su palmarés, siete años después de levantar por primera vez el título liguero.

De esta forma, el Rocasa inició la temporada 2026/27 levantando un nuevo trofeo y reforzando la trayectoria de un club que ha convertido el trabajo, la cantera y el sentimiento de pertenencia en algunas de sus principales señas de identidad, llevando el nombre de Telde, Gran Canaria y Canarias a lo más alto del balonmano nacional.