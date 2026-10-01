La Gomera conmemora el XVII aniversario del Silbo Gomero como Patrimonio de la Humanidad

La celebración contó con la presencia de una representación de la República de Turquía, además de reconocimientos a las universidades públicas canarias y el Parque Nacional de Garajonay por su compromiso con la conservación y difusión del Silbo Gomero

El Cabildo de La Gomera y la Asociación Cultural Silbo Gomero celebraron, este miércoles 30 de septiembre, el Acto Institucional con motivo del XVII aniversario de la declaración del Silbo Gomero como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La cita tuvo lugar en el Salón de Plenos de la Institución insular.

El silbo gomero, nominado a los Premios Tradición y Folklore 2025

La conmemoración tuvo un marcado carácter de intercambio cultural con la presencia de una representación de la República de Turquía, que acercó las particularidades de su lenguaje silbado. Esta tradición, especialmente arraigada en la región del Mar Negro y en localidades como Kuşköy, se inscribió en 2017 por la UNESCO en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia.

En el marco del acto, el Cabildo otorgó un reconocimiento internacional a la República de Turquía, a través de su Ministerio de Cultura y Turismo y de la Dirección General de Patrimonio Vivo y Actividades Culturales, por su compromiso con la protección de los lenguajes silbados y su contribución al intercambio entre comunidades que mantienen vivas estas formas singulares de comunicación.

Distinción a la protección

Asimismo, se distinguió la labor de tres instituciones que han contribuido, desde diferentes ámbitos, a la conservación, el conocimiento y la transmisión del Silbo Gomero. El Parque Nacional de Garajonay obtuvo el reconocimiento por el hermanamiento entre dos patrimonios de la humanidad que comparten territorio, historia e identidad. La Universidad de La Laguna, por su aportación al estudio, la investigación y la transmisión del Silbo Gomero. Y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por su compromiso con la investigación, divulgación y proyección de esta manifestación cultural.

La música fue también protagonista de esta conmemoración con la participación de la cantante y compositora Belén Doreste (Lajalada), que ofreció una propuesta artística en la que música y Silbo Gomero se unen para mostrar la capacidad de este lenguaje para dialogar con nuevas formas de creación sin perder su vínculo con el territorio, la memoria y la identidad de La Gomera.

La conmemoración contó con un pase de la exposición «yo, Guirre», una muestra que propone un recorrido por la historia, la transmisión, el reconocimiento y la vigencia actual del Silbo Gomero a través de imágenes, documentos, testimonios y recursos audiovisuales. Asimismo, estuvieron disponibles ejemplares de las Actas de las Jornadas Internacionales conmemorativas del XV Aniversario del Silbo Gomero como Patrimonio de la Humanidad, celebradas en San Sebastián de La Gomera en noviembre de 2024.