Pese a pasar a época de peligro medio de incendios forestales, el Cabildo de Gran Canaria recuerda que el cambio de época no elimina el riesgo de incendio, por ello insiste en mantener la precaución en todo momento

Gran Canaria pasa a época de peligro medio de incendios. Imagen quema prescrita, Cabildo de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria informa de que este 30 de septiembre finaliza la época de peligro alto de incendios forestales y que, a partir del 1 de octubre, la isla entra en época de peligro medio. Este cambio reduce las restricciones preventivas vigentes durante los meses de verano y permite de nuevo a la ciudadanía realizar quemas agrícolas en las fincas cultivadas, siempre con autorización y conforme a las condiciones establecidas.

La Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, que dirige Raúl García Brink, recuerda que el cambio de época de peligro no elimina el riesgo de incendio. Por ello, antes de realizar una quema agrícola es necesario contar con una autorización en vigor, comunicarla al CECOPIN con 24 horas de antelación y cumplir todas las medidas preventivas indicadas en el permiso. Las quemas podrán suspenderse si las condiciones meteorológicas son desfavorables o se declara una situación de alerta por riesgo de incendio forestal.

Precauciones

Entre las precauciones figuran despejar la vegetación alrededor del lugar de la quema, disponer de agua para extinguir el fuego, evitar los días de viento y mantener la vigilancia hasta que las brasas estén completamente apagadas. El Cabildo insiste en que nunca deben quemarse plásticos ni basura. La información sobre el procedimiento de autorización y las condiciones de seguridad puede consultarse en la web de Gran Canaria Mosaico.

Las quemas agrícolas, realizadas de forma controlada, permiten eliminar restos de poda y rastrojos y contribuyen al mantenimiento de las fincas. La actividad agrícola contribuye, además, a conservar un paisaje con zonas cultivadas que actúan como cortafuegos productivos, al mantener superficies con una menor acumulación de vegetación y, por tanto, con una menor continuidad del combustible. Estos espacios pueden dificultar y ralentizar la propagación de un incendio forestal, al tiempo que mantienen su función productiva y favorecen la conservación del paisaje agrícola tradicional y la biodiversidad.

Posible regreso de las quemas prescritas

El cambio de época también abre la posibilidad de reanudar las quemas prescritas que ejecuta personal especializado del Cabildo. Su inicio podría producirse a partir del 5 de octubre, siempre que las condiciones meteorológicas y de seguridad lo permitan. La fecha y los lugares de actuación dependerán de la evaluación técnica de cada jornada.

Estas intervenciones emplean fuego de baja intensidad y bajo control para reducir la vegetación acumulada en zonas estratégicas. Su finalidad es crear áreas que frenen la propagación de futuros incendios y faciliten el trabajo de los equipos de extinción. Durante su ejecución podrán observarse columnas de humo en las zonas de actuación, donde estarán presentes los equipos especializados.

Gran Canaria Mosaico es una estrategia de prevención de grandes incendios forestales impulsada por el Cabildo de Gran Canaria que promueve la recuperación de paisajes mosaico diversos, habitados y con menor riesgo, basada en el equilibrio entre los espacios naturales, la conservación de la biodiversidad y las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, así como la adaptación de la sociedad para convivir con el fuego.