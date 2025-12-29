El proyecto NewLIFE4BioIslands se centra en la creación de islas de biodiversidad y permitirá incrementar la abundancia y diversidad de polinizadores nativos, especialmente abejas, sírfidos y mariposas

El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, participa en el proyecto europeo NewLIFE4BioIslands, una iniciativa aprobada en el marco del programa LIFE de la Unión Europea destinada a acelerar la restauración ecológica en territorios insulares y mediterráneos con polinizadores nativos. El proyecto, coordinado por Gesplan, se extenderá hasta 2031 y dispone de una inversión total de 7,18 millones de euros, cofinanciados en un 60% por la Comisión Europea.

NewLIFE4BioIslands se centra en la creación de islas de biodiversidad, pequeñas áreas restauradas con una alta diversidad de vegetación nativa que se distribuyen estratégicamente para reconectar ecosistemas fragmentados, restaurar funciones ecológicas y mejorar la resiliencia frente al cambio climático.

Este innovador enfoque permitirá incrementar la abundancia y diversidad de polinizadores nativos, especialmente abejas, sírfidos y mariposas, grupos clave para la reproducción de muchas especies vegetales y para la sostenibilidad del modelo agroalimentario.

El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink, destacó en la presentación de la iniciativa que “con este proyecto Gran Canaria da un paso decisivo para situarse como territorio demostrador europeo en restauración ecológica, combinando conocimiento científico, gestión pública y una visión estratégica a largo plazo”.

Gran Canaria se convierte en referente en restauración ecológica de polinizadores nativos. Imagen cedida por el Cabildo de Gran Canaria.

Modelo ecoísla

En este sentido, hizo hincapié en que “la captación de fondos europeos no es un objetivo en sí mismo, es una herramienta para transformar el territorio y avanzar hacia el modelo de ecoísla que impulsamos desde el Cabildo de Gran Canaria”.

El director de Relaciones Institucionales Las Palmas y Proyectos Europeos, Gustavo Viera, apuntó que la iniciativa “representa un salto cualitativo en la manera de abordar la restauración ecológica en territorios insulares, ya que no solo actuamos sobre espacios concretos, sino que generamos modelos replicables a escala europea, basados en evidencia científica y en una planificación integrada del territorio”.

Asimismo, recalcó que “la experiencia acumulada por Gran Canaria en proyectos LIFE sitúa a la isla en una posición de liderazgo, capaz de transferir conocimiento a otros territorios mediterráneos y macaronésicos que comparten retos similares frente al cambio climático y la pérdida de biodiversidad”.

Por su parte, el técnico de la Consejería de Medio Ambiente y responsable del proyecto, Francisco González, explicó que “entre los resultados esperados del proyecto se incluye un aumento del 20% en la diversidad de polinizadores nativos y del 30% en su abundancia, así como la mejora de la conectividad ecológica entre Inagua y Tamadaba mediante la restauración del sabinar y la creación de bioislas”.

Gran Canaria, territorio modelo

El proyecto desarrollará actuaciones en las fincas públicas de Tifaracás y Vigaroe, enclaves situados dentro de la Red Natura 2000 y la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. Estos espacios se localizan en el corredor biológico que conecta Tamadaba e Inagua, una zona de alto valor ecológico donde se restaurará el hábitat prioritario de sabina canaria (Juniperus turbinata canariensis), se reforzarán poblaciones de especies endémicas amenazadas como Dendriopoterium pulidoi, y se plantarán más de 30.000 ejemplares de flora nativa.

La isla también será laboratorio para el desarrollo de modelos científicos de seguimiento de polinizadores nativos e invertebrados, liderados por el Instituto Botánico de Barcelona (CSIC) y vinculados al estándar europeo EUPoMs, además de impulsar programas de ciencia ciudadana para aumentar la implicación social en la conservación de estos grupos faunísticos.

La iniciativa cuenta con un consorcio internacional de ocho socios de España, Italia y Grecia, entre administraciones públicas, universidades y centros de investigación, lo que refuerza su carácter científico y demostrativo a escala europea.

Trayectoria sólida en proyectos europeos

La participación de Gran Canaria en NewLIFE4BioIslands se sustenta en la experiencia previa acumulada por el Cabildo en iniciativas LIFE y otros programas europeos, que han permitido desarrollar metodologías de referencia e infraestructuras verdes innovadoras.

Entre ellos destacan LIFE Nieblas, que introdujo el uso de colectores de niebla para recuperar bosques en zonas áridas, o LIFE The Green Link, centrado en técnicas de plantación adaptadas a la escasez hídrica para frenar la desertificación. Estos proyectos han sido determinantes para generar conocimiento propio, fortalecer la cooperación científica internacional y posicionar a Gran Canaria como un nodo de innovación en restauración ecológica y resiliencia insular en Europa.