Un pasajero alertó de una presunta amenaza de bomba y la aeronave fue desalojada de forma preventiva para comprobar la situación

La Guardia Civil desaloja un avión en Tenerife Sur tras un aviso de bomba / Imagen de archivo del Aeropuerto de Tenerife Sur. Aena

Un avión ha sido desalojado este viernes en el aeropuerto Tenerife Sur después de que uno de los pasajeros realizara un aviso de bomba, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil.

Los agentes de la Guardia Civil ordenaron el desalojo preventivo de la aeronave para poder evaluar la situación y determinar si la amenaza era real o se trataba de una falsa alarma. Posteriormente, estaba previsto examinar el avión para descartar cualquier riesgo.

Según la información publicada por Atlántico Hoy, la aeronave pertenecería a la compañía Jet2.com, aunque en el momento de las primeras informaciones todavía no habían trascendido más detalles sobre el vuelo ni sobre las circunstancias en las que se produjo el aviso.

La actuación se produjo por precaución y mientras los efectivos de seguridad evaluaban la situación, sin que en las primeras informaciones se confirmara la existencia de ningún artefacto explosivo.