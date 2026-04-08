Dos personas estafaron más de 5.000 euros a vecinos vulnerables mediante anuncios fraudulentos en redes sociales y aplicaciones de mensajería

Agentes del Equipo de Playa de las Américas detuvieron este miércoles a una mujer y un varón en San Miguel de Abona. Los sospechosos engañaban a sus víctimas con ofertas de viviendas inexistentes para obtener pagos por adelantado. El operativo policial responde al incremento de ciberestafas que aprovechan la alta demanda de inmuebles en la isla.

La Guardia Civil desmantela una red de falsos alquileres en el sur de Tenerife / Imagen de archivo

Los arrestados publicaban anuncios atractivos de pisos y habitaciones en internet. Utilizaban técnicas de manipulación psicológica para ganarse la confianza de los interesados. Los delincuentes aparentaban una legalidad empresarial que realmente no existía.

Los clientes firmaban contratos falsos y realizaban transferencias bancarias o pagos en efectivo. Los conceptos incluían fianzas, gastos de gestión y seguros de impago. Una vez recibían el dinero, los estafadores cortaban cualquier tipo de comunicación.

Las víctimas residen en diversos municipios del sur de Tenerife. Estas personas buscaban desesperadamente una vivienda debido a la escasez de oferta actual. Los acusados se aprovecharon de esta vulnerabilidad para robarles sus ahorros.

Consejos para evitar fraudes

La Guardia Civil recomienda desconfiar siempre de los precios excesivamente bajos. Es fundamental solicitar los datos completos de la agencia o del propietario. También conviene investigar la información facilitada a través de buscadores externos.

Resulta esencial visitar la vivienda en persona antes de cualquier trámite. El ciudadano no debe pagar por adelantado si no existen garantías claras. Además, es necesario guardar todos los mensajes y formas de contacto del anunciante.

La institución recuerda que pueden presentar denuncias por estafas informáticas de forma telemática. El proceso está disponible en la Sede Electrónica oficial de la Guardia Civil. También pueden acudir presencialmente a su puesto de referencia si lo prefieren.