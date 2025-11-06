Los hechos tuvieron lugar en el Camino de tierra entre Tindaya y Esquinzo, en el municipio de La Oliva

Dos personas heridas en el vuelco de un vehículo en Fuerteventura. Imagen de Archivo

Dos heridos, una mujer y un menor, en el vuelco de un vehículo en Fuerteventura.

Los hechos tuvieron lugar este jueves a las 09:09 horas en el Camino de tierra entre Tindaya y Esquinzo, en el municipio de La Oliva.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que informaban del vuelco de un turismo en la dirección mencionada anteriormente.

Heridos de carácter moderado

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios y se dirigió al lugar del incidente. Una vez allí, el personal del SUC asistió a dos afectados: una mujer con diversos traumatismos de carácter moderado y un menor de ocho años con un traumatismo craneal y otro abdominal de carácter moderado.

Tras estabilizarlos, el equipo de emergencias los trasladó al al Hospital General de Fuerteventura.