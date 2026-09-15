La víctima, de 74 años, falleció en la playa de Las Teresitas por una parada cardiorrespiratoria de la que no pudieron recuperarlo tras su rescate del mar

Playa de Las Teresitas, Santa Cruz de Tenerife. Imagen de recurso Europa Press

Un hombre de 74 años falleció este martes después de que lo rescataran del mar en la playa de Las Teresitas, han informado a EFE fuentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife.

El suceso ha ocurrido a la altura del acceso número uno de la playa y una vez rescatado del mar, socorristas y personal de la Cruz Roja han intentado recuperarlo de la parada cardiorrespiratoria.

También acudieron, además de los recursos policiales locales, sanitarios del Servicio Canario de Urgencia pero fue imposible revertir la situación, informan las fuentes.