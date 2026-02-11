Madrid, 11 de febrero de 2026.- Los Premios T.H.E. Awards, impulsados por Siemens Healthineers y Diario Médico, han reconocido a Hospiten por su liderazgo en innovación clínica en la categoría T.H.E Health Award en Disrupción Clínica.

El evento, celebrado ayer en Espacio Ventas (Madrid), tiene como objetivo celebrar y visibilizar el talento, la innovación y el impacto real de aquellas iniciativas que están redefiniendo la salud en España. En esta primera edición, se han premiado proyectos que apuestan por nuevas formas de cuidado, diagnóstico y gestión, que contribuyen de manera decisiva a construir un sistema sanitario más eficiente, humano y sostenible.

A la entrega de Premios ha asistido Oscar Elices Folch, director de Infraestructuras y Equipamiento de Hospiten, quien ha señalado: “Es un honor recibir este reconocimiento, que pone en valor nuestro compromiso con el bienestar de las personas, el eje central de nuestra actividad desde los inicios de la red hospitalaria, demostrando que estamos alineados y avanzamos en la dirección adecuada para ofrecer una atención sanitaria de la más alta calidad”.

Hospiten premio T.H.E Health Award

Hospiten, en línea con su compromiso constante con la innovación, ha apostado por la tecnología Photon Counting, que además integrará también en su futuro Hospital Hospiten Madrid Boadilla, cuya apertura está prevista para el segundo semestre del año.

Asimismo, el nuevo centro incorporará tecnologías de alto impacto clínico, entre las que destacan, una Resonancia Magnética 3T, un quirófano híbrido y soluciones de última generación.

El jurado de los T.H.E. Awards ha estado conformado por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), la Fundación IDIS, SEDISA, Círculo de la Sanidad, el Consejo General de Médicos, Unidad Editorial y Siemens Healthineers.

Con este reconocimiento, Hospiten refuerza su posicionamiento como una red hospitalaria comprometida con la innovación clínica y la incorporación de tecnologías avanzadas al servicio de una atención más precisa, eficiente y centrada en las personas.

Sobre Hospiten

Hospiten es una red sanitaria internacional con más de 55 años de andadura comprometida con la prestación de un servicio de máxima calidad, que cuenta con 20 centros médico-hospitalarios privados en España, República Dominicana, México, Jamaica y Panamá, además de 175 centros médicos ambulatorios, bajo la marca Clinic Assist. Fundada por el Dr. Pedro Luis Cobiella, atiende anualmente a más de tres millones de pacientes de todo el mundo y cuenta con una plantilla de más de 5.000 personas, un cuidado que se reforzará en la Comunidad de Madrid gracias a la construcción de un hospital general universitario en Boadilla del Monte, que prevé la finalización de sus obras en 2026.

MD Anderson Cancer Center Madrid – Hospiten, es filial del prestigioso MD Anderson Cancer Center de Houston (Texas, EE.UU.). Con más de veinte años de historia en nuestro país, en la actualidad MD Anderson Madrid – Hospiten dispone de una Unidad de Ensayos Clínicos Fase I, más de 150 especialistas médicos formados en oncología, un total de 87 camas de hospitalización y un equipamiento tecnológico de última generación para el diagnóstico y tratamiento de los diferentes tipos de cáncer.