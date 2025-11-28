Los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería salen a la calle para pedir que se cumpla ley y se actualice su categoría profesional

Informa: RTVC.

Los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería TCAE, de Canarias se manifiestan por el reconocimiento de su categoría profesional. Piden que se cumpla la ley y denuncian la precariedad del colectivo. Las protestas se han desarrollado en todo el país.

Sus portavoces advierten de que la situación es «insostenible» y reclaman medidas urgentes.

Los TCAE de Canarias se suman a la huelga nacional por el reconocimiento profesional de su categoría.

Una rama sanitaria, dicen, «invisible y que es la base de los cuidados que recibe la ciudadanía». En Canarias, existen 10.000 Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería. Reivindican la reclasificación al grupo C1, una demanda histórica respaldada por su formación oficial, su responsabilidad asistencial y la normativa educativa actual.

Profesionales esenciales

Para ejercer como TCAE se exige Formación Profesional de Grado Medio, con un nivel formativo que engloba formación teórica, competencias sanitarias regladas y prácticas clínicas en entornos asistenciales reales. Una titulación que está reconocida en toda Europa como nivel C1, y el propio Estatuto Básico del Empleado Público la asocia a ese grupo profesional.

Las TCAE trabajan en los hospitales, centros de salud, urgencias, cuidados críticos, residencias y

atención domiciliaria. Además de los cuidados básicos se encargan de dar apoyo directo a enfermería y medicina, vigilancia continua de pacientes, movilización segura, preparación y mantenimiento de material, acompañamiento emocional y asistencia diaria.

