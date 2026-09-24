El centrocampista de la UD Las Palmas, Iñaki González, considera que hasta el empate del Burgos en el último partido de liga, el equipo había jugado los mejores minutos de la temporada

El centrocampista de la UD Las Palmas, Iñaki González, en rueda de prensa. Imagen UDLP

El futbolista de la UD Las Palmas, Iñaki González, ha manifestado este jueves que el equipo amarillo debe ir a Eibar a jugar «con mentalidad ganadora» el próximo domingo, para resarcirse de la traumática derrota en la jornada anterior frente al Burgos, en el tiempo de prolongación (1-2).

El centrocampista extremeño, incorporado desde categoría juvenil a la cantera del conjunto isleño, ha reconocido que Ipurua es «un campo complicado», como ya comprobaron la temporada anterior (3-1), pero afrontarán el encuentro «con la seriedad que requiere» para intentar sumar los tres puntos.

González, de 22 años, ha dicho en una conferencia de prensa que está aportando «equilibrio» al centro del campo de la Unión Deportiva, en el que, curiosamente, ya ha acumulado más minutos que en todo el curso anterior.

«Tengo personalidad y buenas cualidades, pero nunca me conformo, tengo la mentalidad de querer siempre más, y también la ayuda de jugadores como Sergio Ruiz, Kirian o Enzo Loiodice en mi posición», ha apuntado.

Confianza en el equipo

A pesar de la última derrota, el jugador pacense cree que el equipo «va a más», y antes del empate del Burgos, jugaron «los mejores minutos de la temporada, apretando más y robando en el último tercio del campo».

Por ello, cree que la idea de juego de Rubén de la Barrera «va a funcionar», cuando los jugadores «nos entendamos mejor, porque casi media plantilla es nueva», pero deberán hacerlo cuanto antes «porque la competición no espera por nadie».

González se solidariza con su compañero y amigo Juanma Herzog por las críticas recibidas por sus errores individuales en la derrota con el Burgos, y recuerda que «si está con la sub’21 es porque lo merece; en el fútbol nadie regala nada».

Y ante las numerosas bajas en la zaga -una de ellas la del propio Herzog, por su convocatoria con la selección española-, no tendría problema en jugar en la posición de central, como ya hizo en alguna ocasión con el equipo filial.