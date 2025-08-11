Desaparece entre las llamas el Patrimonio de la Humanidad de Las Médulas

Las Médulas, en León, es Patrimonio de la Humanidad por su valor como la mayor mina de oro a cielo abierto de todo el Imperio romano

Muchos de los castaños centenarios de Las Médulas han desaparecido. Eran algunas de las joyas de esta zona de León, que fue declarado Bien de Interés Cultural en 1996, en atención a su interés arqueológico. Un año después el conjunto fue declarado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad,​ y como Monumento Natural en 2002. Todo esa riqueza ha quedado a merced de las llamas este fin de semana.

Incendio en Las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco EFE/ Ana F Barredo

Siglos bajo las llamas

La actuación de los romanos en esta zona ocurrió en el siglo I a. C. El trabajo de ingeniería realizado para la extracción del mineral supuso la alteración del medio ambiente, pero dio como resultado un paisaje de arenas rojizas, que fue cubierto por castaños y robles cuando fue abandonada entre finales del siglo II y principios del siglo III.

En la actualidad, estaba cubierto de vegetación de castaños y robles. El fuego arrasó con la mayoría este fin de semana.

El fuego llegó al pueblo de Las Médulas y Carucedo EFE/ Ana F Barredo

Vecinos afectados

El medio millar de vecinos de Carucedo y de Las Médulas tuvieron que ser desalojados esta domingo junto a otros municipios de esta zona de la Comarca del Bierzo (León), por las llamas del incendio declarado el pasado sábado en Yeres. La mayoría ya han podido regresar a sus casa,s aunque algunas han resultados afectadas.

Además, el espacio natural se ha visto afectado por las llamas, según ha explicado a EFE el alcalde de Carucedo, Alfonso Fernández, quien ha asegurado que este desastre va a cambiar la vida a todos los que viven en la zona.

Ha explicado que a falta de que la Junta recabe datos sobre el impacto del incendio en el espacio de Las Médulas, su daño ha sido irreparable con castaños centenarios arrasados por el fuego.

El Gobierno autonómico informará este lunes en León detallada de la evolución del incendio y de las consecuencias.

La zona vive de este Patrimonio de la Humanidad y los visitantes que atrae. EFE/ Ana F Barredo

Viviendas calcinadas

El alcalde de Carucedo ha señalado que, si bien muchas viviendas se han salvado de las llamas a escasos metros, otras c cinco casas en Las Médulas han resultados calcinadas. También viviendas auxiliares, gallineros y naves de almacenaje.

De este modo, los daños materiales han sido cuantiosos aunque afortunadamente no hay que lamentar heridos. «El fuego atravesó el pueblo y esto nos va a cambiar la vida», ha lamentado.