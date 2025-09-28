Dos hombres, de 47 y 42 años, han sufrido intoxicación por inhalación de humo del incendio que se originó en la cocina

Tres personas resultaron afectados este domingo por un incendio declarado en una vivienda en el municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria, ha informado el 112 Canarias.

Tres afectados en el incendio de una vivienda en Santa Lucía de Tirajana. Imagen de archivo del 112 Canarias.

El suceso ha tenido lugar en la tercera planta de un inmueble de la calle Alfredo Calderón, en Santa Lucia de Tirajana, pasadas las 9:30 horas. Los bomberos extinguieron el incendio, que se originó en la cocina de la vivienda.

Como consecuencia de ello, dos hombres, de 47 y 42 años, sufrieron intoxicación por inhalación de humo de carácter moderado y a los que se han trasladó en una ambulancia al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.