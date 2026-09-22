La Policía Nacional detuvo a un hombre que ya ha ingresado en prisión como presunto responsable de tráfico de drogas (cocaína) en Lanzarote

La Policía Nacional ha detenido en Lanzarote a un hombre como presunto responsable de un delito de tráfico de drogas en el marco de la operación ‘Norte’.

La investigación, desarrollada por el Grupo de Estupefacientes de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Arrecife, permitió obtener indicios sobre su presunta implicación en la distribución de cantidades relevantes de cocaína en la isla.

Durante el dispositivo policial, los agentes interceptaron el vehículo del sospechoso y localizaron en su interior tres paquetes con unos tres kilogramos de cocaína, por lo que procedieron a su detención.

Intervienen cuatro kilos de cocaína y 25.000 euros en Lanzarote. La Policía Nacional

Cuatro kilogramos de cocaína, 25.000 euros y un vehículo

Posteriormente, y con autorización judicial, se realizaron dos registros en inmuebles vinculados al investigado, donde se intervino algo más de un kilogramo adicional de cocaína y 25.000 euros en efectivo, la mayor parte escondida en el interior de un congelador.

La operación se ha saldado con la incautación de aproximadamente cuatro kilogramos de cocaína, 25.000 euros y un vehículo, además de la detención del sospechoso. El arrestado se puso a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión.