La Policía Canaria ha iniciado una investigación para esclarecer el origen de un emú, que falleció al ser atropellado por un vehículo tras causar un accidente en la autovía GC-3

La Policía Canaria investiga el origen del atropello de un emú en Gran Canaria. Fotografía: Policía Canaria

El accidente ocurrió en la autovía GC-3, a la altura de Siete Palmas. En él se vio implicado un turismo que arrolló al ave exótica, considerada como un animal potencialmente peligroso. Es originario de Australia y está catalogado como la segunda ave más grande del mundo.

Según la Policía Canaria, la colisión tuvo lugar cuando el animal intentó cruzar la calzada y fue impactado por el vehículo. El conductor resultó ileso, aunque el coche sufrió daños materiales. Como consecuencia del golpe, el ave falleció en el acto.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron, agentes del Grupo de Medio Ambiente (GRUMA), personal del servicios de mantenimiento de carreteras del Cabildo de Gran Canaria y recursos sanitarios, que prestaron asistencia al conductor.

Investigan la procedencia legal del emú

Efectivos de la Guardia Civil de Tráfico se hicieron cargo del atestado del accidente. El servicio municipal de recogida de animales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria retiró el cadáver del animal para restablecer la circulación.

Ls agentes del GRUMA realizaron las diligencias pertinentes, incluyendo la comprobación e identificación del conductor, la verificación de los daños ocasionados y la lectura del microchip del emú, con la que se pudo identificar su titularidad.

La Policía Canaria ha señalado que actualmente se están llevando a cabo averiguaciones para determinar la procedencia legal del animal y las condiciones de seguridad de las instalaciones de las que podría haberse escapado, así como el cumplimiento de la normativa sobre tenencia de especies exóticas.