El vertido de cloruro férrico de unos 1.000 litros se produjo en la planta de Puerto de la Cruz y se investiga si la rotura de una manguera fue intencionada

El Consejo Insular de Aguas de Tenerife ha abierto un expediente de investigación a Aqualia por el derrame registrado el sábado por la noche en la depuradora comarcal de Punta Brava, en Puerto de la Cruz.

Se vertieron unos 1.000 litros de un producto compuesto por un 75 % de agua y un 25 % de cloruro férrico, utilizado como coagulante en los procesos de depuración. Inicialmente, el Cabildo señaló que el vertido había quedado dentro de las instalaciones, aunque posteriormente ha indicado que existen versiones contradictorias sobre si pudo alcanzar la red de pluviales y, eventualmente, el mar.

La rotura, de aproximadamente un centímetro, se produjo en una manguera que se reparó durante las labores de mantenimiento que se hicieron ese mismo día. Aqualia ha planteado la hipótesis de un posible sabotaje después de que las cámaras de seguridad captaran a una persona ajena a la instalación en la zona donde posteriormente se produjo la avería.

Investigan un derrame de cloruro férrico en la depuradora de Punta Brava. RTVC

El cloruro férrico es un producto corrosivo y tóxico

La Policía Local de Puerto de la Cruz y agentes del SEPRONA de la Guardia Civil han inspeccionado las instalaciones, mientras el Consejo Insular de Aguas ha solicitado a la empresa toda la información sobre el incidente y los protocolos de seguridad y protección ambiental aplicados.

El Cabildo asegura que no anticipará conclusiones hasta disponer de los resultados de las inspecciones, las muestras y las investigaciones. El cloruro férrico es un producto corrosivo y tóxico en determinadas concentraciones, aunque el impacto de un posible vertido depende de la cantidad y del medio al que llegue.

Según la información de Aqualia, el producto no alcanzó el mar; de confirmarse un contacto con el medio marino, los efectos se localizarían, con una posible alteración del pH en la zona afectada. El expediente permanecerá abierto hasta esclarecer lo ocurrido y determinar, en su caso, las responsabilidades correspondientes.