La película ‘Isla Bonita’ de Fernando Colomo abrirá el festival el 1 de octubre en Frontera, con la presencia del director y un coloquio posterior

‘Isla Bonita’ inaugura la décima edición de INSULARIA. Alegando! Factoría Cultural

El Festival Internacional de Cine INSULARIA – Islas del Mundo en Red inaugurará su décima edición el próximo jueves 1 de octubre, a las 20:30 horas, en el Espacio Cultural El Cine de Frontera.

La apertura contará con la proyección de ‘Isla Bonita’ (2015) y la presencia de su director, Fernando Colomo, que participará en un coloquio con el público tras la película.

Además el certamen se desarrollará hasta el 11 de octubre en distintos puntos de El Hierro, con proyecciones y actividades en Valverde, La Restinga, El Pinar y Sabinosa.

Clausura Centro Cultural Asabanos de Valverde

Entre las novedades de esta edición destaca Groenlandia como Isla Invitada, en colaboración con el Nuuk International Film Festival, con una selección centrada en las realidades sociales y climáticas del territorio y en su producción cinematográfica.

En cuanto a la clausura tendrá lugar el domingo 11 de octubre en el Centro Cultural Asabanos de Valverde, donde se entregarán los premios de esta edición y se proyectará una selección de cortometrajes de los BAFTA Shorts, en colaboración con el British Council España. Todas las actividades y proyecciones del festival serán de entrada libre hasta completar aforo y, tras su paso por El Hierro, la programación continuará su recorrido por otras islas de Canarias.