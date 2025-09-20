El Parque de Educación Vial de la Policía Local ha celebrado este sábado la primera jornada VOPIA del curso escolar

Imagen archivo RTVC.

Con motivo de la semana Europea de la movilidad en Las Palmas de Gran Canaria se ha celebrado una jornada de educación vial para niños y niñas de la ciudad.

Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria

El Parque de Educación Vial de la Policía Local ha celebrado este sábado el primer encuentro VOPIA (Voces del Órgano de Participación de la Infancia y de la Adolescencia) del curso escolar. Todo ello, con la participación de distintas personas del ámbito de la movilidad que han formado a los niños y niñas para que sean embajadores de movilidad urbana sostenible en sus centros escolares.

La Semana Europea de la Movilidad 2025 arrancó el martes 16 de septiembre. En concreto, con la presentación de la nueva área de Intercambio modal de La Ballena. Se trata de una iniciativa que forma parte del proyecto SPINE.

Rotonda de Belén María

Este domingo, la ciudad celebrará el evento más popular de la Semana Europea de la Movilidad, la Fiesta de la Bici. Como en los últimos años, la concentración se realizará en la rotonda de Belén María desde las 10:00 de la mañana. De este punto saldrá la comitiva una hora más tarde, en un circuito que atravesará la Avenida Marítima y que terminará en la Fuente Luminosa.