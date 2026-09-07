El juez Peinado convoca este martes la audiencia previa al juicio de Begoña Gómez

Se trata de una audiencia protocolaria previa al juicio con jurado popular que ha impulsado el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez y su asesora Cristina Álvarez

Begoña Gómez en una imagen de archivo. EFE

El juez Juan Carlos Peinado ha convocado este martes la audiencia previa protocolaria de cara al juicio con jurado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y su asesora Cristina Álvarez.

Según el auto al que ha tenido acceso EFE, la audiencia protocolaria en la que cada parte expone sus conclusiones antes del juicio comenzará a las seis de la tarde y a las investigadas se las cita personalmente.