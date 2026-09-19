La medida de la Casa Blanca llega después de que Trump anunciara el veto a estas cadenas por sus informaciones sobre su Gobierno

La Casa Blanca impide el acceso a periodistas de CNN y MS NOW. Europa Press

La Casa Blanca ha impedido este sábado el acceso a periodistas de CNN y MS NOW, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el veto a estas cadenas y al portal Politico.

En el caso de CNN, la periodista Betsy Klein no pudo entrar en el recinto y se le retiró el pase de prensa, mientras que la periodista de MS NOW Akayla Gardner y un cámara tampoco pudieron acceder.

MS NOW ha denunciado la medida y ha asegurado que adoptará las acciones necesarias para defender los derechos reconocidos por la Primera Enmienda y el papel del periodismo independiente.

Acusados de difundir “noticias falsas”

CNN también ha defendido el derecho de sus periodistas a informar desde la sede del Gobierno estadounidense y ha calificado el veto de un ataque contra la libertad de prensa. Reporteros Sin Fronteras, por su parte, ha criticado la decisión y ha defendido que el acceso de los medios permite garantizar información independiente a la ciudadanía.

Trump anunció el viernes que los periodistas de CNN, MS NOW y Politico tendrían prohibida la entrada a la Casa Blanca con efecto inmediato, después de acusar a estos medios de difundir “noticias falsas”.

La medida se suma a otros enfrentamientos entre la Administración y medios de comunicación, como el veto impuesto anteriormente a The Associated Press, que fue recurrido ante los tribunales y posteriormente ordenado retirar por un juez federal, aunque la Administración ha apelado la decisión.