Consulta el horario del CD Castellón vs CD Tenerife, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J6 de LaLiga Hypermotion 26-27. Se puede seguir en directo en rtvc.es

CD Castellón y CD Tenerife se enfrentan este sábado 19 de septiembre, a partir de las 17:30 (hora canaria) en el Estadio Skyfi Castalia. Partido correspondiente a la jornada 6 de LaLiga Hypermotion.

CD Castellón vs CD Tenerife | LaLiga Hypermotion 26-27

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras ganar por 2-0 en casa al Leganés. El equipo se encuentra en puestos de playoff y está firmando un inicio de campaña sobresaliente, lo que lo consolida como uno de los grandes favoritos al ascenso.

Por su parte, el Castellón se encuentra en la parte alta de la tabla. El equipo ha ganado cuatro partidos y empatado uno.

Posiciones en la clasificación de CD Castellón y CD Tenerife

En la clasificación, el Tenerife es tercero con 10 puntos. Por su parte, el Castellón ocupa la primera posición de la tabla. El conjunto castellonense se encuentra con 13 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre CD Castellón y CD Tenerife

En los últimos cinco enfrentamientos entre el CD Castellón y el CD Tenerife, el Tenerife ha ganado tres, el Castellón otro y el otro acabó en empate. El equipo canario ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, habiendo perdido uno y empatado otro.

Por su parte, el equipo castellonense llega al encuentro habiendo ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y empatado el otro.

Minuto a minuto en directo de CD Castellón y CD Tenerife

Estadísticas del partido en vivo entre CD Castellón y CD Tenerife

Alineaciones de CD Castellón y CD Tenerife

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