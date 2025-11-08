Asimismo, el acalde Peña presentó la nueva imagen institucional que se utilizará por los 675 años desde la fundación del municipio en 2026

La ciudad de Telde conmemora el 674 aniversario de su fundación. Imagen cedida por el Ayuntamiento de Telde

La ciudad de Telde conmemora el 674 aniversario desde su fundación con una ceremonia de Honores y Distinciones que tuvo lugar este viernes que premió a siete homenajeados con sus respectivas Medallas al Mérito en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez.

Así lo ha informado el Ayuntamiento, que agrega que, además, durante el acto, el alcalde, Juan Antonio Peña, presentó el logo que representará la nueva imagen institucional del municipio en 2026.

Entre los siete galardonados se encuentran José Martel Rodríguez, director de la Banda Municipal de Música de Telde, Medalla al Mérito Cultural; Goretti Almeida Hernández, directora gerente de Ecca.edu, Medalla al Mérito Social; y Carmelo José Ojeda Rodríguez, director del periódico digital Teldeactualidad, Medalla al Mérito Social.

Además, Luis Perera Suárez, presidente de Scouts Telde – Grupo Wañak, fue Medalla al Mérito Social; Josefa Milán Padrón, Medalla al Mérito Social; Juan Verde Suárez, Medalla al Mérito Social; y Roberto Gabriel Hernández Santana, Medalla al Mérito Deportivo.

Imagen cedida por el Ayuntamiento de Telde

«Siete distinciones ejemplo de lucha»

“Siete distinciones, ejemplo de lucha, esfuerzo, pasión y compromiso, fuente de inspiración para toda la ciudadanía”, añadió Peña, sin olvidar hacer hincapié en la importancia de una sociedad “donde la música, la cultura, la educación, la información, el voluntariado, la juventud, la igualdad, la protección del medioambiente y el deporte, estén protegidos, impulsados y guiados por personas que luchan incansablemente y muestran, con trabajo, su compromiso”.

El acto, entre representantes políticos, familiares de los galardonados y ciudadanía en general, fue conducido por el presentador Ibán Padrón. Así, tres piezas a timple dieron la bienvenida al público, antes de recibir al regidor de la ciudad, quién presidió la ceremonia, junto al concejal de Cultural, Juan Martel, y la secretaria general del Pleno en funciones, Sandra Jiménez.

La clausura de la gala tuvo lugar con la interpretación del himno de Canarias, de la voz y guitarras de Roberto Carlos Almeida, Brian López y Gustavo Sarmiento, respectivamente.

Imagen cedida por el Ayuntamiento de Telde

Nueva logo institucional de la ciudad

Asimismo, al final de la gala el alcalde compartió con el público asistente la nueva imagen institucional que representará a la ciudad en el año 2026, por el 675 aniversario de su fundación.

“Se trata de un diseño que busca transmitir la identidad, la historia y los valores del municipio, integrando elementos simbólicos que representan su territorio, su patrimonio y su proyección hacia el futuro”, explica el primer edil. Una imagen que “se inspira en la esencia dinámica y diversa de Telde, mostrando su identidad mediante formas, colores y simbolismos profundamente vinculados a su historia y geografía”, agregó.