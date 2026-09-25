El crecimiento de la economía española en el segundo trimestre del año lo ha hecho una décima más que en los tres meses previos
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este viernes que la economía española creció un 0,7 % en el segundo trimestre del año, una décima más que en los tres meses previos, impulsada por el consumo de los hogares y la inversión.
Lo que sí ha revisado el INE es la configuración del crecimiento, ya que ha dado más peso a la aportación de la demanda nacional (consumo e inversión), que suma 1,1 puntos, mientras que ha rebajado la contribución de la demanda exterior (exportaciones e importaciones), que pasa a restar medio punto.
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Así, el gasto en consumo final de los hogares aumentó nueve décimas, hasta el 1,2 %, y el de la inversión empresarial, 1,5 puntos, hasta el 1,7 %, en tanto que las exportaciones crecieron un 1 % (una décima más) y las importaciones un 2,6 % (2,5 puntos más que en el primer trimestre), en línea con el mayor dinamismo de la demanda interna.
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