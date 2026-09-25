El crecimiento de la economía española en el segundo trimestre del año lo ha hecho una décima más que en los tres meses previos

La economía española crece un 0,7 % en el segundo trimestre. Imagen de recurso EFE

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este viernes que la economía española creció un 0,7 % en el segundo trimestre del año, una décima más que en los tres meses previos, impulsada por el consumo de los hogares y la inversión.

Lo que sí ha revisado el INE es la configuración del crecimiento, ya que ha dado más peso a la aportación de la demanda nacional (consumo e inversión), que suma 1,1 puntos, mientras que ha rebajado la contribución de la demanda exterior (exportaciones e importaciones), que pasa a restar medio punto.

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Así, el gasto en consumo final de los hogares aumentó nueve décimas, hasta el 1,2 %, y el de la inversión empresarial, 1,5 puntos, hasta el 1,7 %, en tanto que las exportaciones crecieron un 1 % (una décima más) y las importaciones un 2,6 % (2,5 puntos más que en el primer trimestre), en línea con el mayor dinamismo de la demanda interna.

((Habrá ampliación))