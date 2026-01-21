Jucil, asociación profesional de la Guardia Civil, alertado de que esta carencia obliga a unir guardias de distintos puestos para formar una única patrulla nocturna que cubra toda la compañía

La asociación profesional de la Guardia Civil Jucil ha denunciado este miércoles en un comunicado que faltan agentes en tres municipios de Gran Canaria: Agüimes, Santa Lucía de Tirajana, concretamente en Vecindario, y en la localidad turística de Puerto Rico, en Mogán.

La Guardia Civil denuncia que faltan agentes en Agüimes, Santa Lucía y Mogán, en Gran Canaria. Imagen cedida por la Guardia Civil

Jucil ha alertado de que esta falta de efectivos obliga a unir guardias de distintos puestos para formar una única patrulla nocturna que cubra toda la compañía y que en zonas como Santa Lucía de Tirajana, con 76.000 habitantes, la carencia de personal provoca que el servicio de seguridad ciudadana sea inexistente cuando hay un detenido o un trámite judicial.

A juicio de la organización, existe un exceso de personal dedicado a labores burocráticas mientras los ciudadanos esperan hasta tres horas para interponer una denuncia.

La situación más crítica se vive en el puesto principal de Vecindario, «donde la Guardia Civil solo logra sacar una patrulla a la calle, dotación que queda anulada en cuanto se produce una detención o el traslado de un individuo a disposición judicial, dejando la zona sin vigilancia».

Hoteles, locales, viviendas vacacionales

Además, advierte de que la zona sur de la isla, con una gran concentración de viviendas vacacionales, complejos hoteleros y locales de ocio nocturno, «requiere de una presencia policial constante que la actual plantilla no puede garantizar».

«El cansancio acumulado de los guardias civiles y la sensación de inseguridad entre los vecinos han llegado a un punto de no retorno», sostiene Jucil.

Por todo ello, ha exigido a la Dirección General de la Guardia Civil «una revisión urgente de los catálogos de puestos de trabajo y una fiscalización real de las funciones que desempeña el personal para priorizar la seguridad ciudadana y la prevención de delitos en la calle, frente a las tareas de despacho».