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La India ofrece «toda la ayuda posible» tras los terremotos en Venezuela

RTVC / EFE
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El primer ministro de la India, Narendra Modi, ofreció este jueves sus condolencias a Venezuela y aseguró que su país está dispuesto a prestar ayuda después de que dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieran la nación sudamericana.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, ofreció este jueves sus condolencias a Venezuela y aseguró que su país está dispuesto a prestar ayuda después de que dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieran la nación sudamericana.

Personas reciben tratamiento en un hospital de campaña tras los terremotos, en La Guaira, Venezuela, el 24 de junio de 2026. REUTERS/Maxwell Briceno
Personas reciben tratamiento en un hospital de campaña tras los terremotos, en La Guaira, Venezuela, el 24 de junio de 2026. REUTERS/Maxwell Briceno

«En nombre del pueblo de la India, transmito nuestro más sincero pésame al Gobierno y al pueblo de Venezuela, especialmente a las familias que han perdido a sus seres queridos. Rezamos por la pronta recuperación de los heridos y nos solidarizamos con todos los afectados en estos momentos difíciles», declaró Modi en X.

«La India está dispuesta a prestar toda la ayuda posible», concluyó.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves que al menos 32 personas han perdido la vida y más de 700 resultaron heridas.

Según el Gobierno venezolano, La Guaira, un estado costero del norte del país y vecino a Caracas, es la región más afectada por los seísmos, con «decenas» de edificios colapsados.

Las autoridades realizan labores de rescate en ese estado para salvar vidas, mientras esperan la llegada de rescatistas de Estados Unidos, México, El Salvador, Catar y República Dominicana.

Rodríguez realizó a principios de junio una visita oficial a la India, donde fue recibida por Modi y mantuvo reuniones con el ministro de Exteriores, S. Jaishankar, y con el titular de Petróleo y Gas Natural, Hardeep Singh Puri. EFE

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