La Librea se celebra cada cuatro años y constituye un referente del patrimonio inmaterial de Canarias por su singularidad y arraigo histórico

Tegueste, en Tenerife, acogió la pasada noche uno de los actos más destacados de las Fiestas de Los Remedios, La Librea. El acto tuvo lugar en la Plaza de San Marcos, bajo la dirección de Telésforo Rodríguez.

Informa. RTVC.

La entrada fue gratuita, hasta llenar aforo. Así es que vecinos, vecinas y visitantes pudieron disfrutar de una de las principales manifestaciones culturales del municipio.

Imagen de Germán González.

Cabe destacar que La Librea de Tegueste constituye una de las manifestaciones culturales más emblemáticas del municipio. Además, está vinculada a las fiestas en honor a Nuestra Señora de Los Remedios. Sus orígenes se remontan al siglo XVII y mantienen viva una tradición que combina devoción y patrimonio histórico.

Imagen de Germán González.

La representación se articula en torno a cuatro elementos principales: la Milicia, la Danza de las Flores, los Barcos y la procesión de la Virgen, que simboliza la renovación de una promesa de protección. Tras el recorrido procesional se escenifica la batalla entre los barcos y el castillo, evocando la defensa de la isla y el triunfo bajo la intercesión de la Virgen. Declarada Bien de Interés Cultural en 2007, la Librea se celebra cada cuatro años y constituye un referente del patrimonio inmaterial de Canarias por su singularidad y arraigo histórico.