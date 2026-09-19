Durante la visita realizada por la delegación de la NASA el pasado mes de abril, representantes del Gobierno de Canarias mostraron al equipo médico de la NASA los medios técnicos

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 112) de Canarias ha recibido esta semana la visita del doctor Fernando Guillén, representante de la NASA en la Macaronesia para agradecer la implicación y contribución en el programa Artemis para la exploración de la Luna.

Imagen archivo RTVC.

En la recepción participaron el viceconsejero de Emergencias y Aguas del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo, el director general de Emergencias, Fernando Figuereo, el director del 112 Canarias, Moisés Sánchez, y la jefa del Servicio de Protección Civil y Atención en Emergencias, Montse Román.

Marcos Lorenzo destacó el hito que supuso la visita el pasado abril de la delegación de la agencia estadounidense y el reconocimiento a la labor que desempeñan los profesionales que lo integran, detalla el Gobierno de Canarias en un comunicado.

Delegación de la NASA

Por su parte, el director general de Emergencias, Fernando Figuereo, hizo hincapié en “la importancia de la coordinación para conseguir ser efectivos y trasladó la plena disposición a ahondar en la colaboración emprendida”.

Durante la visita realizada por la delegación de la NASA el pasado mes de abril, representantes del Gobierno de Canarias mostraron al equipo médico de la NASA los medios técnicos y humanos del sistema autonómico de emergencias, así como el funcionamiento de la sala operativa del 112.

El director de Salud y Asuntos Médicos de la NASA, James Polk, destacó entonces el interés de la agencia por conocer la capacidad de coordinación de Canarias en una situación de este tipo.

Según explicó, no solo se trata de proteger a la tripulación de la nave, sino también de garantizar la seguridad de los barcos que puedan encontrarse cerca de la zona de amerizaje.