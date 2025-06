La Orotava alfombra sus calles este fin de semana

Las famosas alfombras del Corpus Christi se elaboran y destruyen este fin de semana en la Villa de la Orotava

Desde el 15 de mayo y hasta el 29 de junio, la Villa de la Orotava celebra sus fiestas en honor al Corpus Christi y los Santos Patronos, San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. Una fiesta considera como Fiesta de Interés Turístico Nacional. Este fin de semana tiene lugar uno de sus actos más destacados: la confección de las alfombras.

Alfombras de la Orotava. Ayuntamiento Villa de la Orotava

Una cita con historia

La confección de alfombras en La Orotava es una tradición arraigada al Corpus Christi, donde se elaboran tapices florales y con tierras volcánicas en las calles, especialmente en la Plaza del Ayuntamiento. Estas alfombras son efímeras, con una duración de apenas un día, y se realizan con flores, arenas volcánicas de diversos colores extraídas del Parque Nacional del Teide, y otros elementos vegetales como brezo.

Alfombras de la Orotava. Ayuntamiento Villa de la Orotava

La tradición se remonta a mediados del siglo XIX, cuando la familia Monteverde elaboró una alfombra floral para el paso del Santísimo Sacramento por las puertas de su mansión.

Paulatinamente, varias familias fueron sumándose a la iniciativa hasta configurar todo un itinerario integrado por cuatro calles (Colegio, Carrera del Escultor Estévez, Tomás Pérez e Inocencio García) y tres plazas (Casañas, Patricio García y Ayuntamiento) en las que se disponen más de una treintena muestras florales, alternando tapices y corridos.

Alfombras de la Orotava. Ayuntamiento Villa de la Orotava

Los tapices tienen representaciones figurativas, a menudo escenas bíblicas, que utilizan técnicas plásticas y pictóricas. También hay diseños geométricos repetitivos, con fines ornamentales.

El proceso es minucioso y requiere la participación de artistas y artesanos locales, quienes crean diseños complejos y coloridos. Las alfombras se extienden por las calles del centro histórico de La Orotava, con la Plaza del Ayuntamiento como escenario principal para la alfombra de arena volcánica.

A continuación, detallamos el programa de las fiestas para este fin de semana.

VIERNES 20 DE JUNIO

De 17:30 a 20:00 horas. Plaza del Quinto del Centenario.

II BAILE DE MAGOS INFANTIL.

A las 21:00 horas. Plaza Franchy Alfaro.

XXIII FESTIVAL MAGEC “25 ANIVERSARIO”.

Magec de Honor: Reconocimiento a los componentes que llevan 25 años.

Organiza: Magec y Excmo. Ayuntamiento de La Orotava.

A las 20:00 horas. Auditorio Francisco Álvarez Abrante.

XI FESTIVAL “MARGULLANDO TIERRA ADENTRO”.

Organiza: Agrupación Folklórica de Higa y Excmo. Ayuntamiento de La Orotava.

SÁBADO 21 DE JUNIO

Parroquia de Santo Domingo de Guzmán.

CELEBRACIÓN PARROQUIAL DEL CORPUS CHRISTI.

Desde las 08:00 horas de la mañana.

CONFECCIÓN DE ALFOMBRAS en el trayecto de la Procesión como ofrenda a Jesús Sacramentado.

A las 18:00 horas.

SOLEMNE CONCELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA Y PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO por el trayecto alfombrado. Bendición Sacramental desde la Casa de Torrehormosa y Reserva. Acompañan la procesión las Hermandades, Cofradías de la Parroquia, Clero Parroquial y Autoridades.

A partir de las 10:00 horas. Recinto de la Feria de Ganado.

PRUEBA DE ARRASTRE DE GANADO.

Exhibición: Levantamiento del arado.

Exhibición: Salto del Pastor y Silbo Gomero.

Taller Infantil.

De 11:00 a 13:00 horas. Punto de Encuentro Plaza del Ayuntamiento.

RUTA HISTÓRICA “LAS ALFOMBRAS DE LA OROTAVA”.

Inscripción gratuita en: cultura@villadelaorotava.org

A las 21:00 horas. Sociedad Liceo de Taoro.

ELECCIÓN DE LA ROMERA MAYOR DE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO LABRADOR Y SANTA MARÍA DE LA CABEZA.

Con la actuación Magec.

Organiza: Sociedad Liceo de Taoro.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava.

DOMINGO 22 DE JUNIO

SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO

DÍA NACIONAL DE CARIDAD

Parroquia San Juan Bautista.

DESDE PRIMERAS HORAS DE LA MAÑANA CONFECCIÓN DE ALFOMBRAS POR LAS CALLES DE LA PARROQUIA.

A las 18:00 horas. Parroquia San Juan Bautista.

SOLEMNE CONCELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA Y PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO POR EL TRAYECTO ALFOMBRADO.

A la llegada a la Plaza de San Juan Bautista, canto del “Tantum Ergo”, bendición con Su Divina Majestad y Reserva. Acompañan la procesión los Sacerdotes de la Villa, Comunidades Religiosas, Autoridades, Hermandades, Cofradías y Asociaciones, Niños de Primera Comunión, Banda de Cornetas y Tambores de San Juan Bautista y Banda de Música “Agrupación Musical Orotava”.

A las 07:30 horas. Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario (La Perdoma).

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA CON ASISTENCIA DE LOS ALFOMBRISTAS, para el posterior inicio de la confección de las alfombras.

A las 18:00 horas. Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario (La Perdoma).

SOLEMNE CONCELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA Y PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO POR EL TRAYECTO ALFOMBRADO.

A las 12:00 horas. Parroquia Nuestra Sra. de La Concepción.

EUCARISTÍA SOLEMNE DEL DÍA DEL CORPUS CHRISTI.

Procesión Claustral y Adoración al Santísimo Sacramento.

A las 12:30 y 19:00 horas. Parroquia de Santo Domingo de Guzmán.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA.

A partir de las 10:00 horas. C/ Calvario, Plaza de la Constitución, C/ Agustín, C/ Cantos Canarios, Plaza 5º Centenario y Avda. Emilio Luque Moreno.

XIV EXPOSICIÓN DEL AUTOMÓVIL CLÁSICO.