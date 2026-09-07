La periferia de Ceuta se moviliza y pide recuperar la normalidad

Decenas de vecinos de varias barriadas protagonizan una protesta que reclama «seguridad, dignidad y el derecho de todos los vecinos de la periferia a recuperar la normalidad»

Las barriadas de la periferia de Ceuta han protagonizado esta tarde un acto de protesta. El motivo, según denuncian, la presencia de cientos de migrantes que ocupan los núcleos de población de estas zonas. Decenas de vecinos han participado en una movilización que ha reivindicado que «Ceuta no se vende».

Asistentes a la manifestación que ha recorrido este lunes en la periferia de Ceuta, desde el barrio del príncipe hasta zona del polígono de las naves del Tarajal. EFE/Laura Rincón Sanz.

La convocatoria vecinal ha reunido a personas de las barriadas de Príncipe Felipe, Príncipe Alfonso, Loma Colmenar, Loma Margarita, Arcos Quebrados, Los Rosales, Juan Carlos I, Sidi Embarek y Tarajal, entre ellas muchos niños.

Una movilización desde Príncipe Felipe hasta el Tarajal

«La periferia de Ceuta se moviliza» ha sido el lema de esta nueva protesta. La manifestación ha comenzado en la barriada del Príncipe Felipe y ha recorrido el camino hasta la zona de las naves industriales del Polígono del Tarajal.

Durante el recorrido, los ciudadanos han reclamado «seguridad, dignidad y el derecho de todos los vecinos de la periferia a recuperar la normalidad», según ha explicado la portavoz vecinal Lidia Castellón.

Castellón ha señalado que los vecinos de estas zonas se encuentran un poco «agobiados» por «las continuas peleas» que protagonizan los migrantes entre ellos. Una situación que, según ha explicado, genera un clima de inseguridad en el entorno de las viviendas.

Los vecinos reclaman mayor control

La portavoz vecinal ha pedido que la situación se controle «un poco más». También ha insistido en que, dentro de esta situación, las «víctimas» son los vecinos.

Los manifestantes también han puesto el foco en los centros educativos de estas zonas. En concreto, han reclamado que el CEIP Príncipe Felipe, el CEIP Reina Sofía, el CEIP Rey Juan Carlos I, la escuela infantil de Loma Colmenar y el Centro de Educación Especial San Antonio puedan iniciar su actividad «con normalidad».

La protesta ha mantenido durante todo el recorrido una misma reivindicación. «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende» ha sido la voz principal de una movilización con la que los vecinos de la periferia han expresado sus demandas.