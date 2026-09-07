La heredera de la Corona inicia la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid

La princesa Leonor a su llegada este lunes al Campus de Getafe de la Universidad Carlos III donde cursará el grado de Ciencias Políticas. EFE/J.J. Guillén.

Con «muchas ganas» ha comenzado este lunes la princesa de Asturias su etapa universitaria. Así lo ha asegurado antes de entrar al edificio de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), donde cursará durante los próximos cuatro años la carrera de Ciencias Políticas.

Ataviada con unos vaqueros, una camisa blanca, unas deportivas y un bolso negro de gran tamaño ha llegado la princesa Leonor a las 8:50 horas al campus de Getafe. Allí la expectación era ya visible desde primeras horas de la mañana. Con decenas de periodistas esperando su llegada, y donde ha sido recibida con aplausos.

A la entrada del edificio Adolfo Posada, donde se ubica la facultad, la heredera de la Corona ha sido recibida por el rector de la UC3M, Ángel Arias. También por la vicerrectora de Estudiantes, Pilar Otero, y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Antonio Descalzo. Todos le han dado la bienvenida a la universidad madrileña, en la que empiezan este lunes más de 4.000 nuevos alumnos.

«Ilusionada, tranquila y con ganas de conocer a sus compañeros»

La princesa estaba «ilusionada, tranquila y con ganas de comenzar y de conocer a sus compañeros«, ha explicado el rector a los medios de comunicación. En un día que, ha indicado, será de «máxima normalidad, como para el resto de estudiantes», aunque ha reconocido también lo «especial» de la jornada.

Cuarenta alumnos compartirán aula con Leonor de Borbón, que en este primer día ha comenzado sus clases con una breve explicación de Gema García Albacete, directora del grado en Ciencias Políticas, quien les ha dado unas pautas sobre el funcionamiento de la vida académica.

Justo después, ha llegado la primera clase sobre Teoría del Derecho a cargo del profesor Rafael de Asís Roig. Fue discípulo de Gregorio Peces-Barba, rector fundador de esta universidad pública madrileña.

En la segunda parte de la jornada, los nuevos estudiantes del Grado de Ciencias Políticas de la UC3M recibirán clase de práctica de Metodología de Investigación en Ciencias Sociales, a cargo del profesor Carlos Santiago Caballero. Terminará con la clase magistral de Fundamentos de Ciencias Políticas por parte de Pablo Simón Cosano. A la que asistirán también estudiantes del grado de Estudios Internacionales de esta universidad.

El rector ha insistido en la «máxima normalidad en los horarios y en los campus«. Y ha recordado que la normativa de la universidad prohíbe el uso del móvil dentro de las aulas y que solamente el profesor lo puede autorizar para cuestiones didácticas o pedagógicas de las asignaturas.

Ciencias Políticas

La carrera de Ciencias Políticas, que cursará la princesa en un horario de 9:00 a 14:00 horas, aunque no habrá clase los jueves, ofrece el conocimiento crítico y el interés por el análisis político en contextos nacionales e internacionales. Con materias relacionadas con la Ciencia Política, las Humanidades, el Derecho, la Economía, la Sociología, la Historia y las Relaciones Internacionales, según su programa.

Las clases de la jornada de mañana tienen una duración de una hora y media. Con tiempos de descansos de 15 minutos, según la planificación realizada por la Comisión Académica del Grado de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid. En un grado en el que la presencia de la princesa no ha conllevado ni selección de alumnos ni profesores, ha indicado el decano, Antonio Descalzo.

Respecto a las medidas de seguridad, el rector ha confiado en la responsabilidad de los estudiantes. Y se ha mostrado convencido de que «va a tener unos compañeros excelentes y que van a ser muy respetuosos como lo han sido siempre».

También ha considerado un acierto que la Casa Real haya elegido la universidad pública. Ya que cada vez «es más demandada y valorada por la sociedad por la calidad de su profesorado y por la investigación».

La princesa Leonor compatibilizará este periodo de su educación superior, de acuerdo con el correspondiente calendario universitario, con sus compromisos institucionales como heredera de la Corona. Igual que ha hecho durante su formación académica internacional. Dos años en el UWC College de Gales y su formación militar, en los últimos tres años.