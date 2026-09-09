El espacio de Televisión Canaria analiza la situación de enclaves como Las Verónicas, Caleta de Fuste o San Bartolomé de Tirajana, y la crisis de Ceuta y el 25 aniversario del 11S, a partir de las 22:30 horas

El programa ‘La Retranca’ de Televisión Canaria aborda este jueves, 10 de septiembre, a partir de las 22:30 horas, la situación de inseguridad que afecta a varias de las principales zonas turísticas de Canarias.

La creciente inseguridad en zonas turísticas de Canarias centrará el debate este jueves en ‘La Retranca’. En la imagen, Mayer Trujillo y Marta Rodríguez

El espacio realizará un recorrido por algunos de los puntos turísticos del Archipiélago que han registrado una mayor conflictividad durante los últimos cinco meses, con un despliegue en directo desde el sur de Tenerife, donde examinará el impacto en la actividad económica del empresariado de Las Verónicas.

La cobertura se extenderá también a otros puntos de las islas, como Caleta de Fuste, en Fuerteventura, y San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, con el objetivo de conocer de primera mano el impacto que esta situación está ocasionando tanto en residentes como en visitantes y en la actividad económica.

A partir de este recorrido, ‘La Retranca’, presentado por Mayer Trujillo y Marta Rodríguez, pondrá el foco en las causas de esta situación y analizará si la escasez de efectivos policiales figura entre los factores que están detrás de esta realidad. El análisis y debate contará con la participación de los periodistas Javier Rodríguez, Natacha Llarena, Jorge Bethencourt y Manuel Riveiro, que aportarán sus diferentes puntos de vista sobre la situación.

Crisis en Ceuta: ¿puede ocurrir lo mismo en Canarias?

‘La Retranca’ tratará también la actualidad de Ceuta, con conexiones en directo desde la ciudad autónoma para conocer de primera mano la situación y su evolución y con la participación del politólogo y experto en Defensa, Guillermo Pulido, planteando si el Archipiélago pudiera llegar a afrontar una situación similar.

El espacio repasará, asimismo, la actualidad del Parlamento de Canarias, donde Ceuta se ha situado entre los asuntos prioritarios en este inicio del curso político, y ofrecerá la última hora de la actividad del Congreso de los Diputados, en Madrid. El programa recordará además el 25º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que marcaron un antes y un después en la política y la seguridad internacional.

‘La Retranca’ podrá seguirse en directo en Televisión Canaria, así como en su canal de Youtube en La Radio Canaria y a través de los perfiles del propio programa: Instagram: @la_retranca_, X: @LaRetrancaTVC y TikTok: @la.retranca.