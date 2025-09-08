La UD Las Palmas rescinde el contrato de Sory Kaba

Tras jugar la temporada pasada en el Elche CF, cedido, la UD Las Palma ha decidido rescindir el contrato de Sory Kaba

La UD Las Palmas comunicó este lunes que rescindía de forma anticipada el contrato del jugador Sory Kaba. El futbolista llegaba en al equipo amarillo durante el verano de 2023, procedente del FC Midtjylland.

Imagen del jugador Sory Kaba. Cedida: UD Las Palmas.

Durante la temporada 2023/24, disputó 20 encuentros con la camiseta amarilla, 17 en LALIGA y 3 en la Copa del Rey. Asimismo, en la pasada temporada 2024/25, Sory Kaba jugó cedido en el Elche CF, donde disputó 24 partidos en LALIGA HYPERMOTION y 3 encuentros de Copa del Rey.

Desde la UD Las Palmas señalan que el equipo «le desea los mayores éxitos, tanto a nivel personal como deportivo».