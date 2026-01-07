Un estudio de la ULPGC analiza 28 brotes registrados entre 2008 y 2025 en Canarias y alerta sobre ciguatera causada por especies fuera del programa de control

La ULPGC identifica el medregal y el mero como las especies con mayor impacto de ciguatera en Canarias. ULPGC

Investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), a través del Instituto de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA), han participado en un estudio que analiza la incidencia de la ciguatera en Canarias entre los años 2008 y 2025, periodo en el que se han registrado un total de 28 brotes, prácticamente uno por año.

El trabajo, liderado por el Servicio de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, destaca que el medregal y el mero son las especies de pescado que con mayor frecuencia han ocasionado intoxicaciones.

La ULPGC ha contribuido al estudio mediante el análisis de la ciguatoxina, sustancia responsable de esta intoxicación alimentaria no bacteriana, considerada la más común asociada al consumo de pescado.

Actualizar y reforzar el programa de control

Según los investigadores, aunque los peces de mayor tamaño presentan un mayor riesgo de acumular ciguatoxinas, también se han detectado brotes provocados por especies no incluidas en el actual programa de control. Entre ellos, un caso reciente vinculado al consumo de una bicuda adquirida en un supermercado de Fuerteventura.

El estudio subraya la necesidad de actualizar y reforzar el programa de control de ciguatoxinas en productos pesqueros, así como mejorar la formación del personal sanitario de Urgencias para facilitar el reconocimiento y diagnóstico de la enfermedad y avanzar en la prevención de nuevos brotes en el Archipiélago.